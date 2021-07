Es frecuente que las personas compartan fotos y videos del momento de su vacunación o posterior a ella y, generalmente, las imágenes que vemos son de personas sonrientes con su comprobante en mano. Sin embargo, también reflotan las historias de personas que lloran, gritan y patalean por temor a las agujas. Ese es el caso de un joven que vive en el estado de Chihuahua, en México, quien lloró desconsoladamente e hizo un brutal escándalo al momento de recibir la vacuna contra el coronavirus.

En el video, que fue viralizado por el usuario @sebastian_buenomx, quien asistió a vacunarse hace unos días, grabó el momento en que otro joven de aproximadamente 20 años grita, patalea y llora a más no poder cuando recibe el pinchazo de la vacuna contra el Covid-19.

La grabación ya consiguió 22 millones de reproducciones en la red social TikTok. En la descripción del video, el usuario ironizó: "Los jóvenes son el futuro de nuestro país". En los comentarios, otros usuarios hicieron referencia a la frase "la peor generación", que es frecuentemente utilizada en las redes sociales para referirse a la debilidad de los millenial y, más aún, de los llamados centennials.

Tras el grito prolongado del joven que se manifestó antes, durante y luego de la vacunación, las enfermeras no pudieron ocultar la risa y soltaron una intensa carcajada que se sumó a las ya expresadas por los demás asistentes al vacunatorio.

Al momento de finalizar el llanto, clara prueba de que la vacunación había concluido, los otros jóvenes de la sala comenzaron a aplaudir al chico que hace unos instantes había roto en llanto y gritos desaforados. El aplauso intentó celebrar la valentía del joven que, pese a su inmenso terror a las agujas, se sometió a la vacunación contra la enfermedad originada en 2019.

La joven que lloró porque le aplicaron la vacuan Sinopharm

Otro episodio referido a la vacunación en jóvenes millenials y centennial se dio en un vacunatorio en nuestro país, cuando un tiktoker subió un video en el que se ve a una chica que llora porque la habían vacunado con la dosis china y no la de Oxford.

Las imágenes, en las que se ve cómo la mujer llora exageradamente, fueron compartidas por el usuario @nachitoomaceira y en tan solo un día, superó el millón de reproducciones. "Cuando te ponen la china y no la AstraZeneca", escribió en la descripción.

El video comienza con la chica sentada en el auto, hablando por teléfono con su abuela y sollozando. "Me pusieron la vacuna china, la peor de todas y ahora me re duele, no puedo mover el brazo", se escucha que le cuenta. Al parecer, del otro lado del teléfono se lo tomaron con humor ya que ella replica: "no te rías abue".