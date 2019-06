Las horas son interminables para la familia de Candela Saccone, la adolescente de 15 años hospitalizada en República Dominicana, después de haber sufrido un coma diabético mientras vacacionaba en ese país. Su abuela, Mónica Zanollo, confirmó a cronica.com.ar que su estado continúa "muy crítico" y afirmó que su nieta era "una nena totalmente sana", que "no tenía ninguna enfermedad prexistente".

Conectada a diálisis e insulina constante, supervisada con electroencefalogramas para seguir sus movimientos cerebrales y bajo estrictos cuidados en terapia intensiva. Así esta la joven que se descompensó en Punta Cana y está internada con un coma inducido desde el pasado sábado en el Hospital General de la Plaza de la Salud de Santo Domingo, según detalló su abuela.

"Mi nieta continúa en estado muy crítico pero está nivelándose el párametro de diálisis. Su cuadro se mantiene, eso no empeoró, lo que es muy bueno. Necesitamos que eso ocurra y que empiece a orinar por sus propios medios para que se vaya recuperando el organismo y poder atacar el resto de las infecciones", señaló Zanollo.

La adolescente se descompensó su último día de vacaciones en Punta Cana.

Saccone se descompensó mientras estaba de vacaciones con la familia y fue atendida por personal médico del hotel en el que se hospedaba. Ante la gravedad de caso, la adolescente fue trasladada al Centro Médico Canela 1, de Punta Cana, donde los médicos le diagnosticaron cetoacidosis diabética, una complicación grave de la diabetes tipo 1 en la que el cuerpo produce exceso de ácidos en la sangre (cetonas).

Sobre si su nieta padecía alguna complicación de salud similar, Zanollo negó esa circunstancia. "Era una nena totalmente sana. No tenía infecciones ni nada. La diabetes despertó allá. Ella viajó, estuvo toda la semana bien y se descompusó cuando estaban armando las valijas para volverse. Los médicos pensaban que estaba deshidratada porque no tenía ninguna enfermedad preexistente", afirmó.



