Interpretó a Chandler Bing en la serie más famosa de los años 90, pero su vida detrás de cámaras era muy distinta a la de su personaje divertido y alegre.

Matthew Perry es el actor que encarnó el papel de Chandler Bing en "Friends", la serie que se ganó el amor de los televidentes de todos los países al rededor del mundo y dejó 10 exitosas temporadas que siguen siendo vistas hasta el día de hoy.

La serie contó con seis personajes principales que pisaron fuerte en la pantalla chica. No obstante, uno de los que logró más alcance al corazón de los fanáticos fue Perry.

. Conocé más detalles sobre la vida de Matthew Perry.

El actor alcanzó la fama mundial gracias a su talento y al personaje que interpreto, que sin duda es el más divertido y entrañable del programa. Sin embargo, la vida del actor fue muy distinta a la de su personaje en la ficción una vez que se apagaron las luces del set.

Durante muchos años estuvo luchando contra su adicción a las drogas y al alcohol. Es que tras la fama que obtuvo por su actuación en Friends, Perry se sumergió en una profunda depresión.

Fue en 2018 cuando el famoso tuvo que ser hospitalizado por tres meses a causa de una perforación en el intestino que necesitó una intervención quirúrgica.

Todos estos problemas de salud le han pasado factura a su desmejorado aspecto. Luego de eso, sus esporádicas apariciones públicas en las que fue captado por paparazzis lo mostraban con sobrepeso y con su aspecto descuidado.

En 2015, el actor admitió que tuvo un oscuro pasado con el alcohol y las drogas debido a una profunda depresión. En aquel momento aseguró que, en sus peores momentos, llegó a consumir dos litros de vodka al día y unas 30 pastillas (Vicodin y Metadona).

Actualmente, Perry hizo una impactante revelación al decir que estuvo a punto de morir en aquella internación, algo que no se sabia públicamente.

Matthew Perry reveló que estuvo a punto de morir

Si bien el ex de Friends dijo en su momento que había sufrido una "perforación gastrointestinal", ahora admitió que en realidad pasó dos semanas en coma y cinco meses en el hospital y tuvo que usar una bolsa de colostomía durante nueve meses para tratar la crisis sanitaria.

"Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un 2% posibilidades de sobrevivir", le dijo a People y detalló: "Me pusieron una cosa llamada máquina ECMO, que hace toda la respiración de tu corazón y tus pulmones. Y eso se llama un Ave María. Nadie sobrevive a eso".

"Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", las memorias del ex de Friends.

Perry, de 53 años, contó con franqueza cuánto consumieron su vida, sus adicciones a las drogas y el alcohol en sus nuevas memorias, "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", que se publicará el 1.º de noviembre.

"Estoy bastante saludable ahora", dijo el actor, antes de bromear: "Tengo que no ir al gimnasio mucho más, porque no quiero ser capaz de jugar solo a los superhéroes. Pero no, soy un tipo bastante saludable en este momento".