Después de su divorcio, Roxanne Furnival abrió un servicio de lecturas psíquicas en su pequeño pueblo de Denver, Inglaterra. Fue un año después, en 2018, que leyendo el futuro de una enfermera la psíquica dislumbró la tragedia que dejaría el planeta en crisis.

“Pude ver a todos con máscaras. Hubo un caos y pensé que iba a haber un ataque terrorista", confesó a The Mirror. “Pero luego, en enero de 2019, tuve una abrumadora sensación de pavor. Fue entonces cuando supe que se avecinaba la pandemia".

.

Temiendo por su familia y su propia mortalidad, la mujer de 35 años tomó precauciones y se sentó a esperar la inimaginable pandemia del coronavirus, sin todavía saber qué era. "Entonces, cuando vi las noticias en enero sobre Covid-19 en China, supe que eso era lo que había estado viendo".

La predicción de Furnival le ganó un afamado nombre en los círculos ocultistas, y con la credibilidad que le brindó su predicción original decidió volver a mirar hacia el futuro. En una nueva sesión, la psíquica predijo los eventos de los próximos años. Spoiler: no hay muchas buenas nuevas.

¿Cuándo acabará la pandemia del Covid-19?

La vidente de 35 años no ve el fin de la pandemia hasta dentro de dos o tres años.

Con el plan de vacunación avanzando lenta pero seguramente alrededor del mundo, muchos gobiernos expresaron optimistas que el final de las restricciones no debe estar muy lejos. Furnival, sin embargo, no recomienda guardar los barbijos aún. "No reservaría vacaciones hasta el verano de 2022 o 2023", dijo la vidente.

Con el 49,9% de su población completamente inoculada con las vacunas contra el Covid, el país natal de la tarotista se enfrenta a una nueva ola de coronavirus. El Reino Unido registró un aumento del 70% en los contagios por la peligrosa variante Delta, y la administración de Boris Johnson acaba de perder su ministro de salud por un escándalo amoroso.

Sumado a esto, las predicciones de Furnival no pintan una linda imagen: “Creo que el Día de la Libertad sucederá, pero no como lo imaginamos. Tengo la visión de que todavía tendremos restricciones durante al menos los próximos dos años". La vidente si adelantó un tiempo de buen augurio por el mes de Agosto.

Las internaciones hospitalarias en el Reino Unido aumentaron un 55% por la variante Delta.

Furnival tampoco fue optimista sobre la situación económica mundial. La psíquica comentó que, en sus visiones, nuestros hijos estarán obligados a pagar las deudas de la pandemia por 30 años: "Todos tendremos que ser amables y cuidarnos unos a otros durante los próximos años, ya que pagaremos el precio de Covid durante mucho tiempo".

Sumado a las trágicas predicciones, Furnival también sintió que se acerca un tiempo de "cambios y muchos disturbios civiles", y adelantó que “el calentamiento global va a pagar una gran parte en nuestro futuro. Veo tormentas, tal vez pequeños huracanes y mucha devastación por inundaciones”.

El futuro de la familia real

Los duques de Sussex tendrán una hija más en el futuro, predice la vidente.

La británica también se atrevió a mirar que le deparan las cartas a la familia real, y los resultados de la sesión fueron de lo más polémicos.

Comenzando por una buena noticia para Harry y Meghan, la vidente ve una nueva hija en su futuro. La rivalidad entre el duque y su hermano, el príncipe William, seguirá por al menos una década según la psíquica, y el resto de la familia real continuará manteniendo a la controversial pareja a distancia.

En una visión que escandalizó a más de uno, Furnival no ve al príncipe Charles convirtiéndose en rey: “Veo que le pasan la corona a William. No estoy seguro de cómo evolucionará esto, pero veo que Charles se hace a un lado para dejar que William lidere. No sé si esa es su elección o la de otra persona, pero no lo veo en el trono".

Según la tarotista, Boris Johnson no será reelecto.

La tarotista tampoco tuvo buenas noticias para el actual primer ministro del país. "Hay muchas cosas en juego, pero tengo la fuerte sensación de que va a pasar algo que significa que Boris no ganará las próximas elecciones", sostuvo. En su reemplazo Furnival anticipó el alza de un partido hasta ahora desconocido, liderado por una poderosa figura femenina.

Comprendiendo el panorama que pintan sus predicciones, la psíquica ofreció un consuelo. A pesar de confiar en sus visiones, Furnival afirmó que la gente aún puede cambiar el futuro si es consciente de lo que podría venir.