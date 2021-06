Cuando el diario birtánico The Sun publicó un video donde se ve al ministro de Sanidad besando apasionadamente a su amante en plena epoca de distanciamiento social en el país, tanto los tabloides como los demás funcionarios estallaron con indignación.

Matt Hancock, de 42 años, estuvo a frente de la cartera de Salud durante la pandemia del coronavirus, y para hacerle frente a la enfermedad implementó estrictas medidas de distanciamiento en el territorio. Fue cuando las reuniones entre dos o más personas de diferentes domicilios estaban prohibidas que la cámara de seguridad del ministerio captaron las compremetedoras imágenes, dato que sus opositores en las bancas del Parlamento no dejaron pasar.

Las incriminadoras imágenes fueron publicadas el viernes. (Cortesía de The Sun)

La otra persona de interés es Gina Coladangelo. Hancock conoció a la mujer de su misma edad cuando ambos estudiaba en la Universidad de Oxford, el mismo lugar donde conoció a su esposa. Coladangelo también estaba casada al momento de la aventura, pero este no es el aspecto más escandaloso de la relación.

Lo cierto es que Hancock contrató a Coladangelo como su asesora política durante la pandemia, otorgándole desde marzo del 2020 un presupuesto de las arcas públicas de cerca de 20.000 euros.

Incluso antes de que se conociera el embrollo, miembros del Partido Laborista inglés denunciaron la contratación de la asesora como una instancia de “abuso de poder y conflicto de interés” por parte de Hancock. Se apoyaron en la conocida amistad entre ambos, y la falta de claridad del ministro de Salud a la hora de determinar exactamente que función cumpliría Coladangelo como asesora.

La renuncia

Hancock pidió disculpas a las familias de los fallecidos por Covid.

Según informa el DailyMail, Hancock sabía que el escándalo sería publicado el viernes. El funcionario habría recibido una llamada de los propios periodistas en The Sun la tarde anterior, y decidió contarle la verdad a su esposa antes de huir de casa con su amante.

Horas después de publicado el artículo, el ministro se disculpó por haber violado "las pautas de distanciamiento social en esas circunstancias", refiriéndose al beso. En el comunicado remitido al mismo diario que publicó la aventura, el funcionario se disculpó por su falta pero desmintió rumores de su renuncia. Por su parte, Boris Johnson aceptó la disculpa y afirmó tener "plena confianza" en Hancock.

El primer ministro también aceptó las disculpas emitidas por Coladangelo y declaró el asunto "cerrado", pero las voces indignadas con el ministro no callaban. Una organización que representa a las familias de los fallecidos por Covid-19 en Inglaterra exigió en una dura carta que despida al funcionario: "Por todo el país, las familias de las víctimas han seguido a toda costa las reglas para evitar más muertes. Está claro que para Hancock las reglas solo eran para el resto de las personas, no para él”.

Boris afirmó que, tras su disculpa, Hancock "no tiene más que agregar".

Johnson, para su alivio, fue liberado de tomar una decisión ya que el mismo Hancock decidió presentar su renuncia. Con el inicio de una investigación policial para determinar si violó las reglas de distanciamiento como la gota que colmó el vaso, el político expresó: “Debemos ser honestos con todos aquellos que han sacrificado tanto durante esta pandemia, y admitirlo si les hemos defraudado. Yo lo he hecho, al saltarme las normas de distanciamiento social”, escribió al primer ministro en su carta de dimisión.

Con la presión del Partido Laborista y un sorprendente número de parlamentarios conservadores pidiendo la renuncia de Hancock, Johnson le respondió: “Debes abandonar tu puesto muy orgulloso de todo lo que has logrado, no solamente durante el combate contra la pandemia, sino incluso antes de que la covid-19 arremetiera contra nosotros”. El primer ministro designó como sucesor de Hancock a Sajid Javid, ex ministro del Interior bajo el gobierno de Theresa May.

El divorcio

Martha y Matt Hancock llevaban casados 15 años.

Aunque no se ha anunciado una separación oficial aún, la historia de amor entre Martha y Matt Hancock acabó la noche del jueves, cuando Martha escuchó de su propio esposo que la estaba engañando con su asesora. Esa misma noche Matt dejó la casa donde vivía con su mujer y sus tres hijos, y medios locales indican que buscará relocalizarse junto a Coladangelo.

La tercera en discordia fue vista este sábado a la noche cargando múltiples maletas en su auto, ayudada por su propio marido. Estaba casada con el millonario Oliver Tress, fundador de la firma de moda Oliver Bonas, y ambos también tuvieron tres hijos.

Por su parte, Martha Hancock maneja el asunto con la integridad propia de una dama inglesa. Sin esconderse de los papparazzi, se la ha visto paseando a su perro por el vecindario. Un amigo de la familia resaltó la fortaleza de la mujer en declarciones a The Sun:

Martha Hancock fue vista paseando a su perro el día después del escándalo.

“La pobre mujer ha sido humillada públicamente por el comportamiento de su marido, pero se ha enfrentado a las cámaras luciendo un modelo de compostura. Tiene todas las razones para sentirse agraviada por lo sucedido, pero se ha elevado por encima de todo”.

La situación de Martha se vió agravada ya que ella misma sufrió un grave cuadro de Covid, cuando su propio marido la contagió del virus. Hancock dió positivo de coronavirus en marzo del año pasado, poco después que se contagiara Boris Johnson. Sufrió síntomas leves, pero su mujer no tuvo la misma suerte.

Martha tuvo que luchar duro contra el virus, dado que su infección era persistente y volvió cuando ya se creía recuperada. La enfermedad vuelve más amarga la revelación que acabó con 15 años de matrimonio.