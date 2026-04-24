El cruce de la canciller de Reino Unido a EE.UU. por las Islas Malvinas: "Inquebrantable"

La canciller del Reino Unido, Yvette Cooper, reafirmó este viernes que la soberanía de las Islas Malvinas reside en Gran Bretaña ante el escándalo que desató un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos. Esto último se filtró con un correo interno del Pentágono y sería una respuesta a las tensiones de la administración de Donald Trump con aliados de la OTAN en plena guerra contra Irán.

Según publicó la funcionaria en su cuenta oficial de X: "Las Islas Malvinas son británicas: la soberanía reside en el Reino Unido, pero la autodeterminación corresponde a los isleños". La polémica escaló rápidamente esta jornada luego de que trascendió que el país norteamericano analizaba revisar su respaldo en la disputa por el territorio argentino en el Atlántico Sur.

Esta reacción de Cooper tiene lugar luego de la filtración que publicó la agencia internacional Reuters, donde se aseguró que el Ministerio de Guerra de Estados Unidos planteó evaluar medidas de presión contra países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares lideradas por Washington en Medio Oriente.

Como consecuencia, desde las redes sociales, la canciller británica también mostró su postura cercana a la de un miembro del Parlamento y manifestó: "Como Stephen Doughty reiteró esta semana en el Parlamento, nuestro compromiso con las Malvinas es inquebrantable".

La respuesta de la canciller del Reino Unido a EE.UU.: "Las Islas Malvinas son británicas".

En ese marco, entre las opciones del Pentágono mencionadas en la filtración aparece reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a "posesiones imperiales" europeas de larga data, como las Malvinas.

La postura de Londres ante las administraciones estadounidenses

Por su parte, un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmar, desestimó rápidamente la medida estadounidense y aseguró: "No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado".

El vocero también aseguró ante los medios británicos: "El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo".

El cable de Reuters sobre el correo filtrado del Pentágono y la postura de Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

Este funcionario manifestó que Londres transmitió esa posición "de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses".

Finalmente, los diarios como BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres.



