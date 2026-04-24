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Viernes, 24 de abril de 2026

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DECLARACIÓN

La postura de Milei por la soberanía de Malvinas en plena crisis entre EE.UU. y Reino Unido: "No se negocia"

El mandatario aseguró: "Estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina".

Gabriel Arias

Tras el crítico momento que atraviesa la relación entre Estados Unidos y Reino Unido, y que podría "cambiar el escenario del tema Malvinas", el presidente Javier Milei dijo que desde su administración están "haciendo" todo lo "humanamente" posible para que este territorio vuelva a "manos" de la Argentina.

En un ciclo de streaming, el primer mandatario aseguró: "Nosotros estamos haciendo todo lo humanamente posible para que las Islas Malvinas vuelvan a manos de Argentina". "La soberanía no se negocia, pero hay que hacerlo de manera criteriosa, hay que hacerlo con cerebro", señaló.

"Hay una frase de Marshall que a mí me encanta, que dice: ‘Cerebro frío al servicio de corazón caliente'", agregó el mandatario nacional en medio de rumores crecientes que dan cuenta de una intención de Estados Unidos de dejar de apoyar la postura británica

Como bien se informó, la agencia internacional Reuters detalló que la medida del Gobierno estadounidense sería parte de una serie de alternativas que evalúa el Departamento de Guerra para "castigar" a los países que integran la OTAN por no apoyar el conflicto bélico con Irán.

La crítica estadounidense a los países que integran la OTAN está centrada en que no le permiten conceder los derechos de acceso, base y sobrevuelo para mantener el conflicto bélico en Medio Oriente.

El escrito que presentó la agencia de noticias (Reuters).

En ese contexto, la agencia reveló un correo electrónico en el que el Pentágono evalúa diferentes medidas que puedan funcionar como "sanción" contra los países que forman parte de la alianza.

¿Qué dijo el Pentágono?

Por otra parte, la secretaria de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, declaró: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros".

"El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto", dijo Wilson.

Según una fuente anónima, las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN, con el objetivo de "disminuir la sensación de privilegio entre los europeos".


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