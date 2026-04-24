Se filtró que Estados Unidos le retiraría el apoyo al Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas

La gran relacion que siempre existió entre Estados Unidos y Reino Unido desde hace siglos parece atravesar un momento delicado, ya que la administración de Donald Trump le quitaría el apoyo a su par europeo en relación a la soberanía de las Islas Malvinas, según lo consignado por la agencia internacional Reuters.

Según detalló este medio británico, la medida del Gobierno estadounidense sería parte de una serie de alternativas que evalúa el Departamento de Guerra para "castigar" a los países que integran la OTAN por no apoyar el conflicto bélico con Irán.

El asunto es que la crítica estadounidense a los países que integran la OTAN está centrada en que no le permiten conceder los derechos de acceso, base y sobrevuelo para mantener el conflicto bélico en Medio Oriente.

En ese contexto, la agencia reveló un correo electrónico en el que el Pentágono evalúa diferentes medidas que puedan funcionar como "sanción" contra los países que forman parte de la alianza.

Se filtró que Estados Unidos podría revisar su histórico apoyo a la soberanía británica sobre las Islas Malvinas.

El secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, declaró: "Como ha dicho el presidente Trump, a pesar de todo lo que Estados Unidos ha hecho por nuestros aliados de la OTAN, ellos no han estado ahí para nosotros".

"El Departamento de Guerra se asegurará de que el presidente cuente con opciones creíbles para garantizar que nuestros aliados dejen de ser un tigre de papel y, en su lugar, cumplan con su parte. No tenemos más comentarios sobre ninguna deliberación interna al respecto", dijo Wilson.

Según una fuente anónima, las opciones políticas esbozadas en el correo electrónico tendrían por objeto enviar una señal contundente a los aliados de la OTAN, con el objetivo de "disminuir la sensación de privilegio entre los europeos".

La nota que habla sobre el caso Malvinas (Reuters).

El memorándum también incluye la opción de reconsiderar el apoyo diplomático de Estados Unidos a las "posesiones imperiales" europeas de larga data, como las Islas Malvinas. La página web del Departamento de Estado afirma que ese territorio es administrado por Reino Unido, pero sigue siendo reclamado por Argentina.

La respuesta de Reino Unido a la filtración del Pentágono

"La soberanía de las Islas Malvinas reside en Gran Bretaña", remarcó un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, este viernes, tras la revelación del correo electrónico interno del Pentágono.

"No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Malvinas. Es una postura que se mantiene desde hace mucho tiempo y que no ha cambiado", declaró el portavoz.

"La soberanía reside en el Reino Unido y el derecho de las islas a la autodeterminación es primordial. Esta ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo", declaró el portavoz, añadiendo que Gran Bretaña había expresado esa posición "de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses", agregó el funcionario, según Reuters.

Conflicto entre los líderes de Estados Unidos y Reino Unido

Cabe recordar que el presidente Trump tiene un fuerte conflicto con Starmer, a quien calificó de cobarde por su renuencia a unirse a la guerra contra Irán, afirmando que "no es Winston Churchill" y describiendo los portaaviones británicos como "juguetes".

Inicialmente, Reino Unido no accedió a la petición de EEUU de permitir que sus aviones atacaran Irán desde dos bases británicas, pero luego accedió a permitir misiones defensivas destinadas a proteger a los residentes de la región, incluidos los ciudadanos británicos, ante las represalias iraníes.



