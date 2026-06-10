10 de junio de 1829: el día en que Argentina ejerció soberanía sobre Malvinas por primera vez

El 10 de junio de 1829 el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata firmó el decreto que creó la Comandancia Política y Militar de las Islas Malvinas. Fue el primer ejercicio formal y explícito de soberanía argentina sobre el archipiélago, y la fecha que Argentina conmemora cada año como el Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre Malvinas.

El acto no fue arbitrario. La Argentina había heredado de España los derechos sobre las islas al constituirse como nación independiente, en aplicación del principio jurídico del uti possidetis iuris, que establecía que los nuevos estados americanos conservaban los territorios que tenían las colonias al momento de la independencia. Las Malvinas habían sido administradas por el Virreinato del Río de la Plata desde 1776.

El decreto que cambió la historia





El gobernador Martín Rodríguez, a través de su ministro Luis Dorrego, firmó el decreto que designó a Luis Vernet como primer comandante político y militar de las islas. La medida implicaba administración civil, control del territorio y regulación de las actividades económicas, en particular la caza de lobos marinos y la pesca. Era, en todos los sentidos, el ejercicio pleno de la soberanía.

Vernet se instaló en las islas con una colonia de pobladores y llevó adelante su gestión durante varios años, consolidando la presencia argentina en el archipiélago con actos concretos de gobierno.

La usurpación de 1833 y el reclamo que no prescribe





El 3 de enero de 1833, cuatro años después del decreto fundacional, una corbeta de la Royal Navy expulsó por la fuerza a las autoridades argentinas e izó la bandera británica. Desde entonces, el Reino Unido ocupa las islas de manera ininterrumpida.

Para la Argentina, ese acto constituye una usurpación ilegítima que no extingue ni interrumpe los derechos soberanos reconocidos en 1829. El decreto de la Comandancia sigue siendo el argumento central del reclamo ante la Organización de las Naciones Unidas y los foros internacionales, donde numerosas resoluciones instaron a ambos países a negociar una solución pacífica al diferendo.

El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur está consagrado en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, que en su Disposición Transitoria Primera establece la recuperación de los territorios como objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.