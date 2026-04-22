Lula da Silva ironizó sobre Donald Trump: "Hay que darle pronto el Nobel de la Paz para que no haya más guerras"

En el marco de su gira por Europa, el presidente de Brasil, Lula da Silva, utilizó el sarcasmo para referirse a las recientes declaraciones de Donald Trump.

El mandatario brasileño afirmó que es necesario otorgar "pronto" el Premio Nobel de la Paz al líder republicano para que, de ese modo, se cumplan sus promesas de poner fin a las guerras en el mundo.

"A diario vemos declaraciones que no sé si son en broma o no del presidente Trump, diciendo que ya acabó con ocho guerras y que todavía no ganó el Premio Nobel de la Paz", comenzó diciendo Lula en conferencia de prensa.

Y agregó con tono irónico: "Es importante que le otorguemos pronto un Premio Nobel para que no haya más guerras. Entonces el mundo vivirá en paz, tranquilamente".

Las declaraciones fueron realizadas en Lisboa, tras una reunión bilateral con el primer ministro portugués, Luís Montenegro, según consignó una agencia de noticias china.

Críticas a los organismos internacionales

Más allá de la ironía hacia Trump, Lula da Silva profundizó en un análisis crítico sobre la geopolítica actual.

Asimismo, sostuvo que el mundo atraviesa la mayor cantidad de conflictos bélicos desde la Segunda Guerra Mundial y lamentó la falta de mecanismos internacionales efectivos para la resolución de disputas.

"No hay una sola institución capaz de pronunciar la palabra paz. Todo el mundo sabe que estamos en una jornada global para impulsar cambios en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", expresó el mandatario.

La reforma de la ONU como eje central

Para el líder del Partido de los Trabajadores (PT), la crisis de gobernanza global exige una modificación estructural de los organismos creados a mediados del siglo pasado.

Lula subrayó que las reformas deben dirigirse específicamente al Estatuto de las Naciones Unidas.

El objetivo de estos cambios, según explicó, es devolverle a la organización "el sentido de existencia para el cual fue creada en 1945", adaptándola a la realidad del siglo XXI y quitándole el sesgo de inacción que, a su juicio, impera en el Consejo de Seguridad actual.