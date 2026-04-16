Lula da Silva cruzó a Trump por sus amenazas a Irán: "No tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, lanzó duras críticas contra Donald Trump asegurando que "no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país", en referencia al conflicto en Medio Oriente y hablar sobre "aniquilar la civilización iraní".

El mandatario brasileño analizó el escenario internacional y el rol de las potencias en los conflictos globales, como el de Estado Unidos contra Irán.

En ese sentido, llamó al diálogo entre líderes globales. "Alguien tiene que tomar la iniciativa. Ya llamé al presidente chino, Xi Jinping, al primer ministro indio Modi, a Putin, a Macron, a todos, pidiéndoles que nos reunamos, que discutamos", sostuvo.

Israel cuenta con el apoyo de Estados Unidos para lanzar bombas contra Irán.

Y agregó una nueva crítica a Trump: "Porque Trump no tiene derecho a levantarse por la mañana y amenazar a un país. No fue elegido para eso y su Constitución no se lo permite. Es fundamental que los poderosos tengan más responsabilidad en mantener la paz".

"Está jugando a un juego muy equivocado. Parte de la premisa de que la fuerza económica, militar y tecnológica americana determina las reglas del juego. Pero no puede ser, porque, en el fondo, acaba creando problemas para Estados Unidos", afirmó.

Las críticas de Lula da Silva tiene que ver con la amenaza por parte de Trump contra Irán, cuando el pasado 7 de abril dijo que "una civilización entera morirá esta noche" en caso de no cumplir con el ultimátum de reabrir el estrecho de Ormuz.

Un llamado al diálogo multilateral

El mandatario brasileño cuestionó además las consecuencias de las decisiones militares de Washington. "Cuando decidió atacar a Irán, no sé si se percató de que el precio del combustible iba a aumentar y quien pagaría sería el pueblo", señaló.

En ese marco, Lula remarcó la importancia del respeto entre naciones. "Cuando uno es jefe de Estado debe respetar la soberanía de los otros países. Me incomoda mucho que el Consejo de Seguridad de la ONU, creado para mantener la paz, haga la guerra".

Al describir la situación global, utilizó una fuerte metáfora: "Es como si el mundo fuera un navío a la deriva, sin ninguna institución que oriente el comportamiento civilizatorio de las naciones".

El impacto económico y la inacción de la ONU

En ese sentido, el líder brasileño insistió en la necesidad de reformar los organismos internacionales. "Ha llegado el momento de redefinir las Naciones Unidas para darle credibilidad porque si no, Trump tiene razón. Las instituciones internacionales no cumplen el papel para el que fueron creadas", sostuvo.

En esa línea, apuntó contra el Consejo de Seguridad de la ONU. "Los cinco países del Consejo de Seguridad, que deberían tener un comportamiento ejemplar, no lo tienen".

Además, enumeró conflictos recientes sin intervención efectiva del organismo. "Ni la invasión de Irak, ni la de Francia y el Reino Unido en Libia, ni la de Putin en Ucrania, ni la matanza de Israel en Gaza pasaron por el Consejo de Seguridad", sostuvo.

"Los señores de la paz se han convertido en señores de la guerra", agregó, al tiempo que cuestionó la falta de representatividad global.

Por último, Lula alertó sobre una creciente carrera armamentista: "Ese es el problema. Todo el mundo se ve inducido a rearmarse".