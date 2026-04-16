Donald Trump anunció un alto el fuego por 10 días entre Israel y el Líbano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para detener los combates durante 10 días, tras una serie de contactos telefónicos con los principales dirigentes de ambos países.



Según explicó el mandatario, el entendimiento fue posible luego de mantener conversaciones con el presidente libanés, Joseph Aoun, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Acabo de mantener excelentes conversaciones con el muy respetado presidente Joseph Aoun, del Líbano, y con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel. Estos dos líderes acordaron que, para lograr la PAZ entre sus países, iniciarán formalmente un alto el fuego de 10 días a las 5:00 p.m. EST", escribió Trump en su red social, Truth Social.

Negociaciones directas en Washington

El anuncio se produjo mientras delegaciones de Israel y del Líbano mantienen contactos diplomáticos en la capital estadounidense. Las conversaciones comenzaron este martes en Washington, con la mediación del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio.

El objetivo de estos encuentros es frenar la escalada militar que se viene registrando en la frontera norte israelí, desde donde el ejército realiza bombardeos y operaciones contra territorio libanés, mientras el movimiento chiita Hezbollah lanza ataques hacia suelo israelí.

En el marco de las negociaciones, el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y la representante diplomática libanesa, Nada Hamadeh Moawad, mantuvieron un encuentro en la sede del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Se trata del primer diálogo directo entre funcionarios de ambos países en más de tres décadas. El grupo Hezbollah, aliado de Irán, no participó de la reunión.

Yechiel Leiter, Marco Rubio, Michel Issa y Nada Hamadeh Moawad, tras el acuerdo de cese el fuego.

" Una oportunidad histórica "

Antes del inicio del encuentro, Rubio destacó la importancia del diálogo y sostuvo que podría abrir una nueva etapa en la región.

El jefe de la diplomacia estadounidense describió la reunión como una "oportunidad histórica" y señaló que el objetivo va más allá de un cese temporal de los ataques.

"Todas las complejidades de este asunto no se van a resolver en las próximas seis horas, pero podemos empezar a avanzar y crear el marco en el que algo pueda suceder, algo muy positivo", había afirmado el funcionario.

Además, indicó que las negociaciones buscan sentar las bases para una solución más duradera que limite la influencia que Hezbollah ha ejercido durante décadas en el conflicto entre Israel y el Líbano.