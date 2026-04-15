Pese al inicio de las negociaciones para un alto el fuego, Israel y Hezbollah se atacan fuerte con misiles

Mientras representantes de Israel y Líbano iniciaban en Washington un proceso de diálogo inédito en décadas para intentar frenar la violencia y acordar un alto el fuego, los enfrentamientos en la frontera volvieron a intensificarse este miércoles con ataques cruzados entre el ejército israelí y el grupo armado Hezbollah.



De acuerdo con la Agencia Nacional de Información libanesa, fuerzas israelíes bombardearon dos vehículos en zonas ubicadas a unos 20 kilómetros al sur de Beirut. Uno de los ataques se registró en la autopista a la altura de Jiyeh y el otro en la localidad de Saadiyat. La agencia precisó que esas áreas no son consideradas bastiones del movimiento chiita.

En paralelo, Hezbollah confirmó que lanzó una serie de cohetes hacia el norte de Israel. Según detalló un portavoz del ejército israelí, fueron alrededor de 30 proyectiles disparados durante la mañana de este miércoles contra diez localidades cercanas a la frontera entre ambos países.

%u2B55%uFE0F LOCALIZADO: Un lanzador dirigido hacia el norte de Israel, junto con misiles antitanque y armamento adicional utilizado por Hezbolá.



Entre el armamento localizado se encontraban:

%u2022 Equipamiento tecnológico

%u2022 Armas personales

%u2022 Artefactos explosivos

%u2022 Granadas

%u2022 Munición... pic.twitter.com/z9OS93EYzL April 15, 2026

Los nuevos enfrentamientos se produjeron prácticamente al mismo tiempo que comenzaba en Washington la reunión diplomática impulsada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Se trata de las primeras conversaciones directas entre Israel y Líbano en más de tres décadas.

El encuentro fue presentado por el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como una "oportunidad histórica" para avanzar hacia una solución negociada. Sin embargo, Hezbollah se mostró en desacuerdo con el proceso diplomático.

Las negociaciones se desarrollan en medio de un conflicto que ya lleva seis semanas de combates en territorio libanés. Desde el 2 de marzo, los ataques israelíes dejaron más de 2000 muertos y provocaron el desplazamiento de más de un millón de personas en Líbano. Del lado israelí, en tanto, dos personas murieron a causa de los ataques lanzados por el grupo armado.