Ascienden a más de 300 los muertos en el Líbano tras los bombardeos de Israel

El número de víctimas fatales en Líbano superó las 300 como consecuencia de los bombardeos israelíes iniciados el miércoles, según datos difundidos por el Ministerio de Salud y la Defensa Civil del país.

Las autoridades informaron que ya se registran 303 muertos y 1.150 heridos, mientras los equipos de rescate siguen trabajando en la búsqueda de personas desaparecidas, a casi 30 horas de los ataques.

El desastre ocasionado por el masivo bombardeo de Israel.

"La recuperación de cuerpos de debajo de los escombros sigue en varias ubicaciones, así como la identificación a través de pruebas de ADN de muchos fallecidos cuyos cadáveres fueron trasladados a los hospitales", indicó el Centro de Operaciones de Emergencia del Líbano en un comunicado.

Una ofensiva relámpago

De acuerdo con reportes oficiales, los ataques israelíes alcanzaron más de 100 objetivos en apenas 10 minutos, con la participación de decenas de aviones. Los blancos fueron principalmente posiciones y centros de mando de Hezbolá.

Las zonas más golpeadas por los bombardeos fueron Beirut, el valle de la Bekaa y el sur del país. Desde Israel argumentaron que la reciente tregua con Irán, anunciada por Estados Unidos, no se extiende al territorio libanés.

En ese marco, señalaron que Hezbolá se encontraba reubicando fuerzas, lo que habría motivado la ofensiva. La situación elevó la tensión en la región y mantiene en alerta a la población civil.

Golpe a la cúpula de Hezbolá

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que las fuerzas armadas eliminaron a Ali Youssef Kharshi, cercano colaborador del líder de Hezbolá, Naim Qassem. El anuncio fue realizado a través de la red social X.

"En Beirut eliminamos a Ali Youssef Kharshi, secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá Naim Qassem y una de las personas más cercanas a él", detalló en el mensaje.

Asimismo, sostuvo que Israel "continúa golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación". También advirtió que "quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado", y que el ejército seguirá "golpeando a Hezbolá en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte".