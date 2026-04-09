Milei viaja a Israel para el Día de la Independencia

El presidente Javier Milei volverá a Israel en los próximos días para participar de los actos oficiales por el Día de la Independencia, en una visita que busca profundizar la relación bilateral.

El mandatario estará en ese país entre el 19 y el 22 de este mes y formará parte de la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, prevista para el 21 de abril, uno de los eventos centrales de la celebración conocida como Iom Haatzmaut.

Tercera visita del Presidente a Israel

Se trata del tercer viaje oficial de Milei a Israel desde que asumió la presidencia, luego de sus visitas en 2024 y 2025. El vínculo entre ambos países se fortaleció en el último tiempo, en línea con el posicionamiento internacional del Gobierno argentino, que también mantiene cercanía con Estados Unidos.

La invitación fue difundida por la Agencia Judía de Noticias (AJN) y luego replicada por el propio Presidente en sus redes sociales. En ese marco, el canciller israelí Gideon Sa'ar ya había anticipado meses atrás la expectativa por la presencia del jefe de Estado argentino.

El viaje también se da en un contexto internacional sensible, tras el reciente alto el fuego entre Israel e Irán. En ese escenario, el país anfitrión extendió la invitación a otros líderes globales, entre ellos el presidente estadounidense Donald Trump.



