Irán reclama que se aplique la tregua en Líbano para avanzar en el diálogo con Estados Unidos

Irán advirtió que el avance de las negociaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra dependerá de que el alto el fuego se extienda al Líbano, que sufrió duros ataques israelíes en los últimos días.

"La celebración de conversaciones para poner fin a la guerra depende del cumplimiento por parte de Estados Unidos de los compromisos de alto el fuego en todos los frentes, especialmente en el Líbano", dijo Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores iraní.

Los bombardeos de Israel continúan en la región.

De acuerdo con el diplomático, "el cese de la guerra en el Líbano forma parte integrante del acuerdo de alto el fuego propuesto por Pakistán" al que se comprometió Estados Unidos.

Añadió que "cualquier acción o postura contraria equivaldría a que Estados Unidos incumpliera su compromiso".

El acuerdo por el alto al fuego

Esta semana, Irán y Estados Unidos acordaron un alto al fuego de dos semanas para negociar el fin de la guerra que inició el 28 de febrero. Sin embargo, horas después, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano que ha causado más de 300 muertos.

Esto motivó las críticas de Irán, que insiste en que el Líbano estaba incluido en el acuerdo de tregua.