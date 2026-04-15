Expertos de la ONU advierten sobre posible limpieza étnica de Israel en Líbano

Una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas advirtió este miércoles que las acciones militares de Israel en Líbano muestran patrones compatibles con la limpieza étnica y crímenes de guerra.

Según un comunicado conjunto, la combinación de órdenes de evacuación masivas y la destrucción sistemática de infraestructura civil repite tácticas ya documentadas en el conflicto de la Franja de Gaza.

Desplazamiento forzoso y bombardeos

Los especialistas destacaron que el desplazamiento forzoso de civiles constituye una violación gravísima al derecho internacional.

En el documento, los relatores subrayaron que la emisión de órdenes de evacuación generalizada "apunta a una limpieza étnica" y se asemeja a prácticas "iniciadas durante el genocidio en Gaza". La denuncia pone el foco en la intencionalidad de las maniobras militares sobre la población no combatiente.

Asimismo, los expertos condenaron la ofensiva aérea del pasado 8 de abril, que golpeó 150 objetivos de forma simultánea. Este ataque, que dejó un saldo de 303 muertos y 1.150 heridos, ocurrió pocas horas después de que se estableciera un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Para los firmantes, esta acción representa una "violación flagrante de la Carta de la ONU" y una "destrucción deliberada de las perspectivas de paz".

Llamado a la comunidad internacional

El comunicado cuenta con las firmas de figuras relevantes como Francesca Albanese (relatora para los Territorios Palestinos), Paula Gaviria (desplazados), Balakrishnan Rajagopal (vivienda) y Surya Deva (derecho al desarrollo).

El grupo instó a las potencias globales a intervenir de manera inmediata para frenar la escalada de violencia en la región.

En particular, solicitaron a Estados Unidos que utilice su peso diplomático para detener los ataques contra civiles.

Además, extendieron el pedido al resto de los Estados para que suspendan la transferencia de armamento a Israel mientras continúen las denuncias por violaciones a la ley internacional.

Los expertos calificaron la situación actual como un agravio directo al multilateralismo y al orden internacional vigente.