Estados Unidos advierte que Rusia planea desplegar armas nucleares en el espacio

En el marco del reciente Space Symposium, el general Stephen Whiting, jefe del Mando Espacial de los Estados Unidos, lanzó una advertencia que escala la tensión en la nueva carrera armamentista orbital.

Según el alto mando, el Kremlin avanza en el desarrollo de un arma nuclear antisatélite diseñada para generar un impacto masivo y ciego sobre la infraestructura espacial.

"Están pensando en colocar en órbita un arma nuclear antisatélite que pondría en riesgo todos los dispositivos en órbita baja terrestre. Es un resultado que simplemente no podríamos tolerar", afirmó Whiting en una entrevista con un medio local.

El general Stephen Whiting, jefe del Mando Espacial de los Estados Unidos.

Para la inteligencia del Pentágono, este movimiento responde a una doctrina de guerra asimétrica. Ante la superioridad convencional de Estados Unidos y la OTAN, Rusia -que según Whiting "sigue siendo una potencia espacial sofisticada"- buscaría neutralizar los ojos y oídos de Occidente: los sistemas de navegación, comunicaciones militares e inteligencia satelital.

"Creen que formas novedosas de intentar minar a Estados Unidos, como neutralizar nuestras capacidades espaciales, les ayudan a equilibrar el campo de batalla", explicó el general.

El "caos orbital": El impacto de una detonación nuclear

A diferencia de los misiles tradicionales, este artefacto no buscaría un impacto directo, sino una detonación en órbita para generar un pulso electromagnético (EMP) de gran escala.

Según informes de la Fundación Secure World, las consecuencias serían catastróficas y duraderas: inutilización de satélites en el radio de la explosión, y aumento artificial de la radiación en los cinturones de Van Allen, lo que degradaría los componentes electrónicos de cualquier nave o satélite durante meses o años.

Antecedentes y desmentidas

La sospecha no es nueva. En 2024, la administración de Joe Biden puso la lupa sobre el satélite Cosmos 2553, lanzado por Moscú en febrero de 2022.

Su ubicación en una órbita de alta radiación, poco usual para fines científicos declarados, sugiere que podría ser una plataforma de ensayo para estos componentes nucleares.

Desde el Kremlin, las acusaciones han sido rechazadas sistemáticamente, calificándolas de maniobras propagandísticas para influir en la política interna de Washington y justificar mayores presupuestos militares.

Ante la inminencia de la amenaza, el Mando Espacial impulsó el ejercicio Apollo Insight, un entrenamiento conjunto que reunió a la NASA, empresas privadas y aliados estratégicos. El objetivo del simulacro fue evaluar la resiliencia global ante un ataque de estas características.

Según Whiting, la preparación es la única vía para anticiparse a un escenario de conflicto total en el espacio: "Estamos preparándonos para un futuro que ninguno de nosotros desea ver llegar".