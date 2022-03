La mamá de Emma Sofía Peralta, la nena de 9 años nativa de Paraguay que el martes pasado tocó la batería frente al hotel del Sheraton de Asunción y logró conocer en persona a Taylor Hawkins, realizó un comunicado en las redes sociales tras enterarse de la muerte del baterista e ídolo de su hija en la noche de este viernes.

Desde la cuenta de Instagram “@emmasofiamusica”, donde comparten imágenes y videos de la joven cantante y baterista, la mamá expresó su dolor y desamparo por la pérdida del músico que su hija adoraba y a quien tuvo la fortuna de conocer pocos días atrás.

“No hay palabras que describan lo que sentimos. Estamos devastados con la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins, nuestros pensamientos están con sus seres queridos y fans”, comenzó en su comunicado, y siguió: “Nos toca una difícil tarea como padres. Sabemos que nuestra pequeña va a enfrentar mucho dolor, pero nos aferramos al amor que le han demostrado en estos días. Por favor, no dejen de mandar mucho amor”, apuntó.

.

Según explicó, la pequeña fan de los Foo Fighters todavía “no sabe” la trágica noticia de Hawkins, quien fue hallado muerto en un hotel de Bogotá, en Colombia, donde se preparaba para tocar junto a la banda en el evento musical Estéreo Picnic. Aclaró que la nena “no tiene acceso a redes sociales ni internet” y remarcó que “todo el contenido que llega a ella es filtrado” por sus padres. “Cuando nos llegó la noticia acababa de dar su primer show y no tuvimos el valor de romper la magia de ese momento inolvidable”, sentenció.

“Encontraremos la mejor manera de hablarlo con ella mañana, trataremos de recordarle su carisma con el hermoso gesto que tuvo con ella. Trataremos de recordarle que Taylor nos dio algo en que creer”, determinó la mamá de Emma, y cerró con “There goes our hero”, un guiño al hit del grupo de rock, “My hero”.

“Drums come true”

A tan corta edad, Emma Sofía Peralta, una jovencita de Paraguay, se convirtió en una artista y figura de inspiración para muchos otros niños y jóvenes apasionados por la música. Sus padres, al reconocer su devoción y su talento por el cuarto arte, decidieron apoyarla en cada uno de sus proyectos. Tal es así que, con solo 9 años, se volvió una gran baterista y cantante.

Emma es una declarada fan de los Foo Fighters, banda oriunda de Estados Unidos que anunció una gira por Latinoamérica tras la pandemia del coronavirus. Al enterarse de que sus ídolos tocarían en su ciudad, Asunción, empezó junto a sus papás una campaña a través de las redes sociales para cumplir su sueño más grande: conocerlos en persona.

.

Tal es así que, el anterior martes por la noche, los padres de Emma la acompañaron hasta el hotel Sheraton de Asunción, montaron su batería frente a las vallas que rodeaban el edificio, y comenzaron a vitorear para que los fans que estaban en la zona vieran y escucharan a su hija en acción tocando el clásico de Nirvana, “In Bloom”, y otros hits de los Foo Fighters.

“Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado”, escribió la madre de Emma, junto a una foto que el baterista se sacó con Emma y el lema "dreams come true" (Los sueños se hacen realidad).

Pasados unos minutos, el sueño de Emma se hizo realidad: Taylor Hawkins, el baterista del grupo de rock, salió del hotel para conocer a la brillante baterista que robó su atención, y asombrado por el pequeño gran talento de la niña paraguaya, la felicitó y se tomó varias fotos.

"¡No alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante esta campaña y me mandaron la mejor energía desde todas partes del mundo, ustedes me dieron el valor para hacer esto!! GRACIAS! Mi papi y mi mami me dijeron que ASÍ SE VIVE EL ROCK!" (Sic), escribió la fanática de Foo Fighters en su cuenta de Instagram.