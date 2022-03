Hay personas que tienen sueños pendientes. Algunas consideran que es casi imposible que se cumplan, pero en cambio otros hacen todo lo que tienen a su alcance para que se hagan realidad. En este contexto, una nena de 9 años cumplió su sueño de conocer al legendario baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins. ¿Cómo lo logró? Llevó su propia batería a la puerta del hotel y allí mostró lo que más le gusta hacer.

La protagonista de esta historia es Emma Sofia. Esta nena de 9 años de Paraguay es una gran fanática de la banda estadounidense y desde que Foo Fighters anunció su gira por Latinoamérica, y supo que su país sería uno de los destinos, comenzó una campaña a través de las redes sociales para conocer a sus ídolos musicales.

Emma, que es cantante y baterista, logró cumplir su sueño este martes por la noche cuando fue hasta el hotel Sheraton de la ciudad de Asunción, en donde se está hospedando la banda luego de tocar en los últimos días en el Lollapalooza de Argentina y Chile.

La niña fue hasta allí con el objetivo de conocerlos. Para ello precisó de la ayuda de su familia, la cual la apoyó desde el primer momento. Llevaron su bateria y se puso a tocarla en la puerta del hotel en donde también aguardaban decenas de fanáticos de la banda.

Apenas comenzó a tocar, llamó la atención de los presentes por su gran talento y cada vez más personas comenzaron a acercarse para disfrutar del mini recital, entre ellos, se acercó el baterista Taylor Hawkins, mítico integrante de Foo Figthers e ídolo de Emma. El músico la felicitó en persona por su pasión por la música y así la nena cumplió su gran sueño.

“Mi hija desde que se enteró que venían los Foo Fighters empezó una campaña para conocerlos. Hoy llevamos su batería a tocar frente al Sheraton y miren quien salió ante su llamado”, escribió la madre de Emma, junto a una foto que el baterista se sacó con Emma. y el lema "dreams come true" (Los sueños se hacen realidad).

Luego, otros fanáticos que fueron testigos del esperado encuentro, compartieron en Twitter otras tomas del momento que quedará en la memoria de Emma y su familia. Además, la joven subió en su cuenta de Instagram los videos de los momentos previos a conocerlo y describió lo que sintió al cumplir su sueño.

"No alcanzan las palabras para agradecer a todas las personas que me acompañaron durante esta campaña y me mandaron la mejor energía desde todas partes del mundo, ustedes me dieron el valor para hacer esto!! GRACIAS! Mi papi y mi mami me dijeron que ASÍ SE VIVE EL ROCK!", escribió la fanática de Foo Fighters en su cuenta de Instagram.

Por último, Foo Fighters cerró la tercera noche del Lollapalooza Argentina 2022 ante una multitud. La legendaria banda realizó un repaso por su larga historia y también sonaron algunos tracks de su última producción Medicine at Midnight. “Times Like These” fue el puntapié inicial de una noche que prometía muchas sorpresas.