Un insólito episodio tuvo lugar en una oficina del correo de la ciudad irlandesa de Carlow, donde un hombre llevó a su tío muerto para intentar cobrar su pensión, luego que le dijeran que para poder hacerlo, necesitaba asistir con el titular.

Según indicaron los medios locales, un individuo ingresó en el local para cobrar el beneficio de 240 euros de un familiar. Sin embargo, los responsables del organismo le negaron su intención ya que le informaron que para percibir esa suma, el beneficiario tenía que estar presente. Ante esta condición, el hombre se retiró y volvió minutos después junto a otras dos personas que trasladaban el cuerpo de un hombre sin signos vitales.

Una empleada de la oficina se percató de que el señor estaba muerto y avisó a las autoridades, que comenzaron la investigación correspondiente. El caso tomó gran repercusión.

“Toda la ciudad está conmocionada por el hecho de que alguien pueda pensar en hacer algo así, es increíble”, expresó Ken Murnane, el alcalde de Carlow.

.

Y agregó: “Es inaudito que a alguien se le ocurra hacer algo así, es increíble. Es como una película de Hitchcock”.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia, identificaron al fallecido como Peader Doyle, de 66 años.

Por su parte, el irlandés que llevó el cadáver a la oficina de correos para retirar su pensión fue su sobrino identificado como Declan Haughney, de 40 años.

Haughney compareció en el Tribunal de Distrito de Kilkenny acusado de ingresar a la oficina de correos a las 11:04 a. m., donde “indujo deshonestamente mediante engaño” a un miembro del personal.

.

¿Qué dijo el acusado de trasladar a su tío muerto para cobrar su pensión?

Por su parte el acusado sostuvo que "no se dio cuenta de que Doyle estaba muerto" cuando lo llevaron a caminar para cobrar su pensión.

Declan Haughney, quien tiene un ojo morado y lesiones en la cara tras haber sido atacado por el incidente, aseguró que es "inocente" y que “no es un imbécil”.

. Declan Haughney, el acusado de engaño para cobrar la pensión de su tío muerto.

“¿Por qué querría robarle a mi tío? Tengo 40 años, sí, no soy un niño. No soy un chico joven”, le dijo a The Irish Mirror.

“No soy un imbécil para entrar en Hoseys con un hombre muerto y cobrar su dinero. ¿Estoy loco? No lo estoy”, agregó.

.

Cabe destacar que el acusado tiene antecedentes ya que hace 15 años le había robado a su tía, delito por el que cumplió dos años en prisión.

“Es por eso que lo dicen, es por eso que todo esto surge ahora, porque lo hice antes. Una tarjeta bancaria entró por la puerta de mi tía y obtuve el código PIN y fui a parar a la cárcel por fraude y es por eso que todo esto está surgiendo”, dijo Declan.

“La gente sabe sobre eso en la ciudad que conoces. Pero eso fue hace 15 años. Estoy fuera del equipo tres años y me va bien”, afirmó.