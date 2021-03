Marvel Comics presentó a Aron Fisher, nuevo Capitán América que será "abiertamente gay" y que saldrá en la historieta de superhéroes "The United States of Captain América #1", la cual estará a la venta el próximo 2 de junio del 2021 en Estados Unidos.

El nuevo cómic fue escrito por Christopher Cantwell y dibujado por Dale Eaglesham. La historia fue desarollada por Joshua Trujillo, mientras que Jan Bazaldua es responsable del diseño del nuevo Capitán América homosexual.

Trujillo, uno de los guionistas de este nuevo cómic, indicó que el personaje se llamará Aaron Fisher, el cual estará inspirado "en los héroes de la comunidad queer: líderes, activistas y gente común que lucha por los derechos de una vida mejor".

Fisher tendrá la máscara del Capitán América, una bandera de Estados Unidos tatuada en el brazo, además de un piercing en la nariz.

El Capitán América gay en detalle.

“Él representa a los oprimidos y olvidados. Espero que su historia de debut resuene entre los lectores y ayude a inspirar a la próxima generación de héroes", sostuvo Joshua Trujillo.

Desde Marvel definieron a Aaron Fisher como "un adolescente intrépido que decidió dar un paso al frente para proteger a sus compañeros menos favorecidos, incluyendo fugitivos y jóvenes que no tienen casa".

¡Marvel Comics presentará un nuevo Capitán América abiertamente gay en The United States of Captain America! pic.twitter.com/wuxbiwbi4k — Agente de Marvel (@AgentedeMarvel_) March 16, 2021

La historia del Capitán América gay

Los creadores adelantaron que el cómic comenzará con la reunión de los superhéroes que pasaron por el manto del Capitán América, tales como Steve Rogers, Sam Wilson, Bucky Barnes y John Walker, quienes intentarán buscar el legendario escudo empuñado más de una vez por Rogers y que fue robado.

La foto de portada que lanzó Marvel Comics.

En su camino, los protagonistas se encontrarán con un grupo que se hace llamar "Los Capitanes", que son personas comunes y corrientes que asumen la identidad del Capitán América y, entre ellos estará Aaron Fisher, un nuevo Capitán América gay y quien lucha por las personas marginadas.

Hasta el momento no se sabe si el cómic estará en el cine o en la televisión, pero de momento Disney+ está a menos de una semana del estreno de la nueva serie de Marvel Studios "The Falcon and the Winter Soldier".