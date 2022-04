Olena Kushnir, integrante de la Guardia Nacional ucraniana, era una de las cien mujeres combatientes que resisten el asedio ruso en la estratégica ciudad portuaria de Mariupol. Fue asesinada el domingo de Pascua a manos de los soldados rusos.

“Son un puñado de cien soldados que permanecen en Mariupol sin agua, alimento, ni la garantía de una higiene básica ni supervivencia”, dijo la periodista ucraniana Tetyana Danylenko en referencia a las combatientes. Las mujeres operan en condiciones desastrosas, transformando los refugios en hospitales improvisados, sufriendo abusos de parte de los soldados rusos y además, muchas veces tener que estar junto a sus hijos en estas situaciones difíciles.

.

Este fue el caso de Olena, quien logró poner a salvo a su hijo pequeño a través de uno de los pocos y frágiles corredores humanitarios que funcionaron desde Mariupol. Su consigna luego de haber protegido a su hijo de la devastadora guerra, fue: "No queremos ser héroes o mártires, no podrán decir que no sabían, porque sabían y podían actuar"

A principios de marzo, Olena perdió en la guerra a su marido, su fiel compañero y su mayor fortaleza. Sin embargo, a pesar de este enorme revés, tuvo la valentía y la resiliencia necesarias para seguir adelante en el combate y aceptar el desafío de continuar defendiendo a su país. El gobierno ucraniano tiene la intención de considerarla mártir por su contribución a la causa de la guerra contra Rusia.

Para la soldado, defender la ciudad era la única opción: "No me compadezcan, soy una médica, una combatiente, soy ucraniana y cumplo con mi deber", le dijo a su amiga días antes de su muerte en combate. Otra de sus propuestas fue la de intentar "sacudir a Occidente", en un pedido de ayuda urgente. "Den la oportunidad de llevar medicinas a la población, alejar a los muchos heridos y dar una digna sepultura a los muertos", dijo días antes de morir.

El perfil de Facebook de la sargento Olena

El perfil de Facebook de la soldada Kushnir, cuya cuenta es Alona Noviska, es impactante, se pueden ver posteos alegres con su hijo, sus amigas y su marido en una Mariupol antes del desastre de la guerra, que nunca volverá a ser la misma.

“Estoy en el infierno, pero está bien así”, escribió a comienzos de marzo en la red social. Su último post, el 10 de abril, fue “Mi ciudad ha muerto. Siempre y para siempre”

Uno de los posteos de Facebook de Olena.

S iguen las rendiciones de los soldados ucranianos

Los separatistas prorrusos del este de Ucrania afirmaron que cinco militares ucranianos que defendían el último bastión controlado por Ucrania en la ciudad de Mariúpol depusieron las armas y 140 civiles fueron evacuados.

"Cinco militares ucranianos depusieron las armas y abandonaron por su propia voluntad la fábrica Azovstal", en donde están atrincherados los últimos defensores de Mariúpol, declararon en un comunicado las autoridades de la autoproclamada república separatista de Donetsk.