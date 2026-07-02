Rusia lanzó un masivo ataque con misiles balísticos y drones sobre Kiev: hay al menos 11 personas murieron y 50 heridos

El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa escalando con nuevos bombardeos mientras las negociaciones internacionales para alcanzar un alto el fuego permanecen estancadas. En las últimas horas, Rusia lanzó un ataque masivo con misiles y drones contra Kiev que dejó al menos 11 muertos y más de 50 heridos, según informaron las autoridades ucranianas.

La ofensiva impactó en distintos puntos de la capital, destruyó edificios residenciales, provocó incendios y obligó a miles de personas a refugiarse en estaciones de metro y otros espacios subterráneos para resguardarse de los bombardeos.

El ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko, confirmó que al menos 20 edificios residenciales resultaron dañados y que se registraron afectaciones en una treintena de puntos de la ciudad, principalmente en viviendas e infraestructura civil.

Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la madrugada para asistir a los heridos y remover escombros, mientras las autoridades advirtieron que la cifra de víctimas podría aumentar con el avance de las tareas de rescate.

En ese sentido, confirmaron que entre los heridos se encuentran cinco profesionales de la salud, uno de ellos un paramédico que permanece en estado crítico. Además, un edificio que alberga una estación de ambulancias sufrió importantes daños durante el ataque.

Tras el ataque, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó también sobre incendios en edificios de gran altura y personas atrapadas en estructuras parcialmente colapsadas.

En tanto, la ofensiva rusa se produjo pocas horas después de que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, anunciara que interrumpía su visita oficial a Irlanda para regresar de inmediato al país tras recibir informes de inteligencia sobre un inminente ataque ruso "a gran escala". Durante la noche, la Fuerza Aérea ucraniana emitió sucesivas alertas por el lanzamiento de misiles balísticos, misiles de crucero y drones de ataque.

En esa línea, destacaron que los bombardeos no se limitaron a la capital. En Járkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, un adolescente de 15 años murió y otras 32 personas resultaron heridas tras el impacto de varias bombas en distintos distritos. Asimismo, las regiones de Odesa y Jersón también fueron alcanzadas por ataques con misiles y drones que dejaron nuevas víctimas fatales y decenas de heridos.

Por último, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, instó a los países aliados a acelerar el envío de sistemas de defensa antiaérea y misiles para fortalecer la protección del país frente a los ataques rusos.