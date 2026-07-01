Terremotos en Venezuela: rescatistas luchan a contrarreloj para salvar a un hombre atrapado en un sótano

El rescate de Hernán Gil se convirtió en una de las principales operaciones de emergencia que se llevan adelante en Venezuela tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados hace casi una semana. El hombre permanece con vida bajo los restos de un edificio colapsado en Catia La Mar, estado de La Guaira, mientras un equipo de 100 especialistas trabaja sin descanso para lograr su extracción.

Según indicaron las autoridades, la principal dificultad radica en que Gil quedó atrapado en el sótano del inmueble, una zona donde se acumulan grandes bloques de hormigón, vigas y otros materiales que comprometen la estabilidad de la estructura.

En ese sentido, los especialistas señalaron que cualquier movimiento brusco podría provocar un nuevo derrumbe y poner en peligro tanto al sobreviviente como a los rescatistas.

Al menos 100 luchan por salvar a un hombre atrapado en un sótano tras terremotos en Venezuela (Imagen Reuters).

Ante esto, las tareas de rescate se realizan de forma manual y con un ritmo cuidadosamente planificado. Las máquinas pesadas quedaron descartadas porque las vibraciones podrían generar el colapso de los escombros. En su lugar, los equipos utilizan herramientas de precisión para retirar los restos del edificio centímetro a centímetro y abrir un acceso seguro hasta donde se encuentra Hernán Gil.

Uno de los 64 rescatistas portugueses que participan en el operativo explicó que el equipo se encuentra muy cerca de alcanzar al hombre, aunque todavía deben extremar las medidas de seguridad antes de intentar extraerlo.

Además, detalló que trabajan con un escáner sónico, un dispositivo que permite detectar señales y movimientos bajo los escombros para orientar las maniobras con mayor precisión.

En el operativo también participan especialistas de Chile y Estados Unidos, quienes colaboran con los equipos venezolanos en una tarea que no tiene un plazo definido. Los rescatistas reconocieron que el tiempo necesario para completar el rescate dependerá de las condiciones de la estructura y de la posibilidad de generar un corredor seguro hasta el lugar donde permanece atrapado el sobreviviente.

Según voluntarios de la Cruz Roja venezolana, Gil logró mantenerse con vida gracias a una garita que actuó como una barrera de protección durante el derrumbe. Mientras las tareas continúan de manera ininterrumpida, su esposa, Gusbimar González, permanece en el lugar a la espera de noticias, con la esperanza de que el complejo operativo concluya con éxito y permita rescatar con vida a su marido.