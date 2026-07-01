Terremoto en Venezuela: hallaron muerta bajo los escombros a una reconocida modelo de 23 años

Luego de varias jornadas de una angustiante e incesante búsqueda en las zonas más afectadas por los terremotos en Venezuela, las brigadas de rescate confirmaron el hallazgo sin vida de la joven modelo Skarlent Rodríguez y de su novio, José Castro, ambos de 23 años.

La joven promesa del modelaje internacional había ganado gran notoriedad pública tras quedarse con la corona del certamen Miss Grand Orlando en el período 2025. Después de desarrollar una carrera con enorme proyección en Florida, Estados Unidos, eligió volver a su país junto a su gran amor.

La modelo junto a su novio.

La pareja quedó atrapada de forma fatal al derrumbarse por completo la estructura del edificio residencial donde convivían.

La violencia del fenómeno natural resquebrajó las estructuras de distintas regiones urbanas y no dio tiempo a que las víctimas pudieran ponerse a salvo.

Los novios estaban descansando en su departamento ubicado en el sector de Catia La Mar, en el estado de La Guaira, en el instante exacto en el que el suelo comenzó a sacudirse con una intensidad devastadora. La propiedad no resistió el impacto de las ondas sísmicas y colapsó de inmediato, sepultándolos bajo una enorme masa de cemento y ladrillos.

Especialistas en estructuras colapsadas y cuadrillas de salvamento trabajaron de manera ininterrumpida removiendo los pesados bloques materiales con la esperanza de encontrarlos con vida. Lamentablemente, las autoridades locales vieron los cuerpos entre los restos de la edificación destruida.

Los familiares directos de la exreina de belleza comunicaron la triste noticia a través de una conocida plataforma digital de financiamiento colectivo.

Comunicado de la familia

En ese mismo sitio web, donde inicialmente se encargaban de recaudar fondos para costear un rastrillaje con equipos privados, compartieron una desgarradora dedicatoria para despedirlos.

"Lamentablemente, hoy fueron encontrados sin vida, uno al lado del otro, juntos hasta el final", expresaron con profunda consternación ante la pérdida de los dos jóvenes.

"No existen palabras suficientes para describir el dolor que sentimos, pero sí queremos expresar nuestra profunda gratitud por el amor, el apoyo y el esfuerzo que tantas personas brindaron para difundir información, ayudar en la búsqueda y reunir todo lo necesario durante estos días tan difíciles", destacaron.

"Por esta razón, hacemos un llamado a todos quienes acompañaron a nuestros niños en este camino tan doloroso, a compartir esta recaudación para ayudar a cubrir los gastos funerarios, que han aumentado significativamente debido a esta tragedia en Venezuela", concluyó el comunicado de la familia.

A raíz del trágico desenlace, la campaña solidaria que se mantenía activa cambió su rumbo de forma urgente para asistir a los allegados en este duro momento. El dinero recolectado a partir de ahora será destinado de manera íntegra a cubrir los costosos aranceles de los servicios fúnebres.

"El proceso de búsqueda y la recuperación de los cuerpos ha sido extremadamente costoso. La familia de José ha sufrido pérdidas devastadoras: su papá, su abuela, su tío y su tía fallecieron en este terremoto. La familia de Skarlen tampoco ha podido trabajar desde el día en que recibimos la noticia", señalaron.