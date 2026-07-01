El estremecedor video de despedida de una pareja atrapada tras el terremoto en Venezuela: "Cuiden a nuestro hijo"

Una pareja de venezolanos que quedó sepultada bajo los escombros de su edificio en Caracas, tras el terremoto en Venezuela, grabó un video para despedirse de su hijo.

Ante la posibilidad de un desenlace fatal, el matrimonio decidió dejar un mensaje final a sus familiares utilizando un teléfono celular.

En las imágenes, se puede observar el rostro herido del hombre, rodeado por fragmentos de la estructura de hormigón y restos de la edificación que le impedían moverse.

En la grabación se percibe además la dificultad de ambos para poder respirar en medio de los escombros y casi sin oxígeno.

"Queremos vivir", afirmó el hombre en reiteradas ocasiones en un intento por mantener la calma y la de su esposa.

Por su parte, la mujer hizo un pedido desesperado que llega a oírse: "Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor".

A lo largo del video, ambos manifestaron temor por lo ocurrido, aunque mantuvieron las esperanzas: "Ojalá Dios nos rescate pronto. Queremos decirles que los amamos mucho. Mi amor, te amo. Hijo Sebastián, papá, los amamos", declaró el hombre.

En los últimos segundos de la filmación, la mujer se mostró optimista pese al contexto que los rodea: "¿Vamos a vivir hoy? Vamos a vivir. Lo importante es que vamos a vivir".

Tras pasar 17 horas sepultados y gracias al trabajo incansable de los servicios de emergencia en la capital venezolana, ambos fueron rescatados con vida.

Según el testimonio de los sobrevivientes, se encontraban viendo un partido de fútbol cuando comenzó el terremoto. En un lapso de pocos segundos, el edificio de ocho pisos colapsó. Ellos estaban en el piso siete, lo que permitió que no les cayera toda la estructura encima, facilitando el acceso de los rescatistas.

El hombre sufrió una fractura expuesta en una de sus piernas. La mujer, en tanto, quedó inmovilizada luego de que los escombros cayeron sobre sus piernas.

Durante las horas que pasaron sepultados, ambos limitaron sus movimientos para reducir el consumo de oxígeno.

El día después del terremoto, oyeron al personal de rescate y gritaron hasta que los localizaron. Primero salió el hombre y cuatro horas más tarde, fue rescatada la mujer.