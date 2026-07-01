Tras los terremotos en Venezuela, los médicos advierten por el peligro inminente de infecciones

Una carrera contrarreloj se vive en los centros de salud, a una semana de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela. Los equipos médicos que trabajan en la primera línea de asistencia confirmaron que la prioridad cambió drásticamente en las últimas horas. Tras rescatar a las víctimas de los escombros, el foco principal está puesto en contener las heridas expuestas y evitar la propagación de enfermedades infecciosas.

El panorama en los efectores sanitarios es crítico por el flujo constante de sobrevivientes. Las condiciones precarias en las que permanecieron los afectados agravaron los cuadros clínicos iniciales.

La exposición prolongada a la contaminación ambiental y la falta de agua potable se convirtieron en los principales enemigos de la recuperación.

Alerta máxima en los hospitales

Eugenio Cova, jefe de la unidad de traumatología del Hospital del Oeste Dr. José Gregorio Hernández, detalló la complejidad de este nuevo escenario. El profesional de la salud advirtió que el período de los traumas complejos directos está mutando hacia un cuadro epidemiológico mucho más severo. Las infecciones hospitalarias y comunitarias amenazan con colapsar las terapias.

"Ahorita es realmente el tema que vemos ya prácticamente en puerta; es las infecciones que puedan traer consigo los pacientes que más tiempo tienen expuestos a, vamos a decir, el desastre", afirmó el especialista.

Los profesionales de la institución remarcan que el abordaje debe ser inmediato para evitar amputaciones o fallas multiorgánicas en los internados. "Ya pasamos el período de los traumas complejos -que van a seguir llegando- pero ahora vienen complicados con infecciones", agregó Cova.

Diversas organizaciones de asistencia humanitaria intentan coordinar el ingreso de cargamentos de emergencia para abastecer las guardias periféricas.

Víctimas fatales

La cifra de víctimas fatales ascendió a 2.295 personas. El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, fue el encargado de oficializar el devastador número de fallecidos.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, decretó formalmente el duelo nacional a través de un mensaje difundido en su canal oficial de Telegram.

"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18 de hoy", sostuvo la mandataria interina. Las banderas en todos los edificios públicos permanecerán a media asta durante una semana en memoria de los fallecidos.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", afirmó.

Desesperadas tareas de rescate y desescombro se llevan adelante de manera ininterrumpida durante las 24 horas en las calles de Caracas y en el estado costero de La Guaira. Estas dos regiones fueron las más golpeadas por el fenómeno y concentran el núcleo del desastre.