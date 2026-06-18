Ucrania lanzó contra Moscú el mayor ataque con drones en dos años e incendió una refinería estratégica

Ucrania lanzó este jueves su mayor ataque con drones contra Moscú en los dos últimos años, lo que provocó incendios en la capital rusa y sus alrededores.

La ofensiva, que incluyó el golpe a una refinería clave, dejó cientos de vuelos demorados y puso en alerta a toda la región. Varios drones impactaron en la refinería MNPZ, ubicada en el distrito de Kapotnia, al sur de Moscú.

El propio alcalde de la ciudad, Serguéi Sobianin, calificó el hecho como un ataque "a gran escala", aunque no detalló el alcance de los daños.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, justificó la ofensiva y la definió como "una respuesta plenamente justificada a los ataques rusos contra nuestras ciudades".

El ataque coincidió con una reunión del presidente Vladimir Putin con líderes del sudeste asiático en la ciudad de Kazán, a unos 700 kilómetros de Moscú.

Aeropuertos cerrados y vuelos demorados

El ataque obligó a cerrar los principales aeropuertos de Moscú durante horas. El más importante, Sheremétievo, evacuó a los pasajeros a "lugares seguros" y recién reabrió cerca de las once de la mañana.

Otro dron se estrelló contra un edificio de departamentos en la zona de Zhukovski, mientras que los restos de otro aparato provocaron un incendio en un centro comercial cercano, según informó el gobernador regional, Andréi Vorobiov.

El martes, la misma refinería MNPZ ya había sido blanco de otro ataque ucraniano, el cual provocó daños en una planta que cubre más de un tercio de las necesidades de combustible de Moscú.

Según el alcalde Sobianin, las defensas antiaéreas abatieron 180 drones que se acercaban a la capital, mientras que el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber interceptado más de 500 drones ucranianos en todo el país durante la madrugada.

"Sanciones de largo alcance" y represalias cruzadas

En la región sureña de Rostov, otro ataque ucraniano con drones dejó un muerto y dos heridos, según el gobernador local.

En los últimos meses, Kiev intensificó sus ofensivas contra refinerías de petróleo, consideradas un activo clave para el esfuerzo de guerra ruso. Zelenski calificó estos ataques como "sanciones de largo alcance" y reclamó: "Es hora de que la guerra termine, y de que Rusia tome los pasos necesarios a nivel diplomático".

Por su parte, Rusia respondió con más de 200 drones y varios misiles balísticos contra Ucrania entre la noche del miércoles y la mañana del jueves, según la fuerza aérea ucraniana. En Kiev, la población corrió a los refugios ante la amenaza de nuevos bombardeos.

Restricciones y clima de tensión en Moscú

A pesar de las represalias y el impacto de la guerra, Putin intentó mostrar normalidad con la cumbre en Kazán, que reunió a los primeros ministros de Tailandia, Vietnam, Camboya, Laos, Malasia y Singapur, además del presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos.

Sin embargo, las autoridades restringieron la publicación de fotos y videos de los lugares atacados y la autoridad federal de aviación prohibió el sobrevuelo de drones civiles en el espacio aéreo de Moscú.

En tanto, en la cumbre del G7 en Francia, el presidente estadounidense Donald Trump insistió en que Moscú debe aceptar "un acuerdo" para terminar el conflicto y advirtió que podría restablecer "pronto" las sanciones al petróleo ruso. Por el momento, Putin se niega a reunirse cara a cara con Zelenski y mantiene como objetivo tomar el control total de la región ucraniana del Donbás.