Un turista de 28 años murió luego ser atacado por un cocodrilo en una playa

Un trágico hecho conmocionó a una comunidad en los últimos días. Un hombre de 28 años murió tras ser atacado por un cocodrilo en la playa de Marina Vallarta, en la ciudad turística de Puerto Vallarta, estado de Jalisco, México.

El hecho ocurrió el pasado viernes por la tarde, cuando la víctima se encontraba realizando actividades recreativas frente al hotel Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa.

Según informaron las autoridades, el animal lo sorprendió en el agua, lo arrastró mar adentro y desapareció de la superficie. Tras ello, se realizó un operativo de búsqueda que se extendió durante toda la noche y contó con la participación de fuerzas de seguridad y equipos de rescate.

Finalmente, el cuerpo del hombre fue localizado el sábado por la mañana a unos 300 metros de la costa. Poco después, las autoridades capturaron un cocodrilo en las inmediaciones, que se presume fue el responsable del ataque.

Aunque los ataques de cocodrilos en la zona son poco frecuentes, no se trata de un hecho sin antecedentes. En 2022, dos turistas estadounidenses resultaron heridos por uno de estos reptiles mientras nadaban durante la noche y, un año antes, una joven de California también sufrió lesiones tras un ataque en una zona cercana al mismo hotel.

Por su parte, el gobierno del estado de Jalisco calificó el episodio como un hecho "sumamente lamentable" y aseguró que se trata de un caso aislado. Además, indicó que los cocodrilos que habitan en la zona se encuentran bajo monitoreo permanente y que, como medida preventiva, se reforzó la vigilancia en las playas consideradas de mayor riesgo.

En tanto, desde el Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa señalaron que el sector cuenta con carteles de advertencia, patrullajes de seguridad y banderas rojas para alertar sobre la presencia de cocodrilos y otros animales marinos potencialmente peligrosos. No obstante, el hotel evitó confirmar si la víctima se encontraba alojada en sus instalaciones al momento del ataque.

Las autoridades reiteraron el llamado a turistas y residentes para respetar la señalización de seguridad, evitar ingresar al mar durante el amanecer, el atardecer y la noche, cuando los cocodrilos suelen estar más activos, y reportar de inmediato cualquier avistamiento.