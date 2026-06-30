Sismo en México de 6,1 de magnitud sacudió el noroeste del país

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes, con epicentro en aguas del golfo de California, a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, en el estado de Sinaloa (noroeste), informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) de México.

El movimiento se ubicó en las coordenadas 24.712 de latitud y -109.130 de longitud, con una profundidad de 5,0 kilómetros.

De acuerdo con reportes de usuarios en redes sociales y con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el sismo fue percibido de manera fuerte en Guasave, con evacuaciones preventivas en edificios públicos; de forma moderada en Culiacán, capital del estado; y de manera ligera en Los Mochis y en localidades de Baja California Sur, donde también se activaron protocolos de revisión.

En ninguno de los casos se han reportado hasta el momento afectaciones a la población o a la infraestructura. La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, confirmó a través de redes sociales el registro del fenómeno e indicó que instruyó al personal de Protección Civil estatal a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.

La funcionaria pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de canales oficiales.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina descartó variaciones importantes en el nivel del mar tras el sismo, por lo que descartó cualquier riesgo para la operación portuaria y la población costera de la región.

México se ubica en una de las zonas de mayor actividad sísmica del mundo, debido a la interacción de varias placas tectónicas, entre ellas la de Norteamérica, la del Pacífico, la de Rivera, la de Cocos y la del Caribe, dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico.

Esta condición geológica hace que el país registre miles de sismos cada año, la mayoría de ellos de baja magnitud y no perceptibles por la población.