„Keine Mauer, die Menschen ausgrenzt und Freiheiten begrenzt, ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch durchbrochen werden kann." - Kanzlerin #Merkel gedenkt an der Bernauer Straße in #Berlin des Mauerfalls und der Opfer der deutschen Teilung #30jahremauerfall #mauerfall30 pic.twitter.com/9K7w1nt6qw