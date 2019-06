México negó este lunes con vehemencia que haya un punto oculto o secreto en el acuerdo que selló el viernes pasado para frenar los aranceles del cinco por ciento a sus productos con los que había amenazado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



"No hay nada" de eso, dijo el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en una conferencia de prensa en la que admitió que en un plazo de 45 días se evaluarán los avances en el control del flujo migratorio con Estados Unidos y que, de fallar su plan de contención, se tomarán medidas adicionales para evitar reactivar la amenaza arancelaria.



"El día 45 es la evaluación. Y si no logramos resultados, tendríamos que participar en discusiones para un acuerdo que incluye el retorno de solicitantes de asilo bajo una perspectiva regional", dijo Ebrard.



Tres días después de sellado del acuerdo, Trump utilizó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje que sacudió a México.



"Hemos firmado y documentado completamente otra parte muy importante del acuerdo de inmigración y seguridad con México, una que Estados Unidos ha estado pidiendo por años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo de México", señaló el jefe de la Casa Blanca.



Pero Ebrard se apresuró en aclarar ante los periodistas que no hay ninguna sorpresa para revelar y aseguró que todos los puntos del acuerdo tomaron estado público.



Para el canciller mexicano, lo importante fue que se evitó la imposición de aranceles del cinco por ciento a partir de hoy y del 25 por ciento a partir de octubre, lo cual "hubiera sido un colapso para la economía mexicana".



Los gravámenes iban a regir si México no tomaba medidas contundentes para detener el flujo migratorio de centroamericanos desde su territorio.



Antes del acuerdo, Trump había sugerido que si las partes llegaban a un entendimiento los mexicanos iban a aumentar sus compras agrícolas a Estados Unidos, otro punto que según Ebrard no estuvo en discusión.



El diplomático mexicano, cuyas declaraciones tuvieron amplia difusión en la prensa local, reconoció, sin embargo, que el pacto se revisará en 90 días y en 45 días comenzará la evaluación de las medidas acordadas en la reducción de flujo de migrantes hacia Estados Unidos.



Añadió que si las cifras no se redujeron de manera significativa, tendrá que discutirse un plan que incluya al Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur) y a países como Guatemala, Panamá y Brasil, puntos clave del tránsito de migrantes. En ese caso, la Secretaría de Relaciones Exteriores tendrá que recabar el respaldo del Senado.



México también anunció que habrá un despliegue de miles de agentes de la Guardia Nacional que, según Ebrard, no implicará la militarización de la frontera sur.



Esta movilización, consideró el canciller, estaba incluida entre los los proyectos del gobierno mexicano y ahora sólo se acelerará la movilización.



Recordó también que las negociaciones fueron "muy tensas" ante la inminencia de la imposición de aranceles y recordó que Estados Unidos llegó a la mesa de negociaciones con un tono de "ultimátum", con la demanda de que México se convirtiera en un "tercer país seguro", equivalente a que los migrantes realizaran su proceso de asilo en territorio mexicano.



Mientras tanto, la región fronteriza del sureste de México aún está a la espera de la llegada de la Guardia Nacional para tratar de contener el flujo de migrantes procedentes de Centroamérica.



Sonia Eloina Hernández, alcaldesa del municipio de Suchiate, estado de Chiapas, dijo este lunes a Efe que entre este lunes y mañana se espera la llegada de los agentes de la Guardia Nacional, y que ya se tiene listo un terreno de tres hectáreas para la instalación del cuartel de ese cuerpo de seguridad en esta región.