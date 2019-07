La mamá de Milagros Alanis Moyano, la joven que murió el último miércoles en España, luego de consumir pastillas de éxtasis durante el Origen Festival, un concierto de música electrónica al aire libre en Mallorca, aseguró que su hija no tenía ningún problema grave y que era feliz.

"Fue una travesura del momento, mi hija fue muy sana desde siempre... Con mi marido siempre les aconsejamos sobre todas estas cosas, pero bueno, fue una travesura de una adolescente que lamentablemente la pago con su vida", explicó consternada Sandra Faiana Cerda.

"Yo creo que mi hija fue víctima de un engaño, Milagros tomó la pastilla creyendo que estaba en buenas condiciones, no imaginaba que estaba adulterada", comentó la mujer, quien afirmó que Milagros "tenía muchas ganas de vivir, tenía planes con Lourdes, su hermana melliza, para viajar y recorrer Europa".

La resultaron de la autopsia preliminar señalaron que la chica sufrió una hipertermia y llegó a los 43 grados de fiebre. También que hay presencia de éxtasis en su cuerpo, lo que le provocó gravísimos problemas hepáticos, informó en la tarde del lunes Lautaro, hermano de la víctima.

"Ahora hay que ver si alguno de ellos fue quien le vendió la droga adulterada. La autopsia determinó que había veneno en su sangre", añadió.

Despejando cualquier tipo de rumor, Sandra afirmó que su hija estaba contenta con al viaje que estaba realizando y que no pasaba por ningún pozo depresivo. "No quiso quitarse la vida, ni nada de eso, estaba muy bien. Yo sé que estaba feliz y un rato antes de irse a la fiesta me mandó un video de cómo se estaba preparando. Estaba contenta como siempre y yo sólo le dije. 'Sabé que te amo, sólo cuidate'. Y le pedí que me mandara fotos del lugar", le comentó a Clarin.

El diario mallorquín Última Hora informó que la Policía Nacional inició una investigación para tratar de averiguar quién le vendió el éxtasis a la joven, y detalló que días atrás fueron detenidas cuatro personas por comercializar drogas durante los conciertos de verano que se realizan en Son Fusteret.

Por último, la mujer se refirió al escalofriante momento en que se enteró del fallecimiento de su hija. "Salimos de Punta Mogotes el martes, tomamos un avión en Ezeiza y llegamos el miércoles a Barcelona. Subimos corriendo por las escaleras y llegamos a las 20.20, y nos recibieron con la noticia: mi hija había fallecido a las 20.17. Una desgracia tras otra", concluyó.

La marplatense oriunda de Punta Mogotes, que murió en el hospital Clinic de Barcelona, había sido trasladada con más de 42 grados de fiebre el domingo 14 de julio. Tuvo un shock y se descompuso cuando la noche recién arrancaba y estuvo dos días internada en Mallorca con un cuadro de hipertermia que le provocaban temperaturas de más de 42 grados de fiebre. "Así fue internada, estaba dura, rígida, no se movía".

Lautaro y Lourdes, hermanos de Milagros, encontraron media pastilla de éxtasis en el interior de su bolso. El comprimido, de color amarillo, tenía forma hexagonal y el dibujo de una calavera con relieve. "Me dijo mi hijo que se la entregaron al hospital para que la analizaran".

El ida y vuelta con Clarín se interrumpe. Sandra esta destruida, dice que le cuesta mantener la atención y que no puede creer cómo "la vida me tenía esto preparado". Comenta que apenas se enteró de que su hija estaba internada, viajó con su marido Paulo a España. ".

Con una fuerza de voluntad a prueba de balas, Sandra se permitió explicaciones más de la cuenta y le compartió a Clarín que el cuerpo de su hija ya fue incinerado. "Sí, lo hicimos el sábado... Pensamos esparcir sus cenizas una parte acá en el mar, en Mallorca, lugar que ella amaba, y luego, cuando volvamos en agosto, la otra parte la distribuiremos en la playa Waikiki, de Mar del Plata. Mili amaba también ese lugar, porque allí surfeó durante muchos años junto con sus hermanos".

"¿Cómo seguir adelante?", se pregunta Sandra, que comenta que nadie del consulado argentino se les acercó para ayudar a la familia. "Tengo que seguir porque me quedan tres hijos más una nieta y otra en camino y está mi marido. Siento que me estoy muriendo, me sacaron una parte de mí, pero no puedo renunciar a la vida aunque no tengo fuerzas".