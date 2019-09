Más allá de lo que significa una situación de divorcio, a veces ese amor que alguna vez existió entre dos personas suele perdurar. Ese caso se vio reflejado en Inglaterra, donde una mujer decidió ser la donante de riñón que su ex esposo esperaba desde hacía doce meses.

La mujer, llamada Kelly Hope, decidió tomar el riesgo a pesar de que Dan Pyatt, su ex marido, le había dicho que no podía pedirle algo así. Pero para Kelly el acto de amor que cumplió incluyó a las hijas que tuvo con Dan, con quien se divorció hace ya cinco años. A pesar de estar separados, la mujer contó que le donó un riñón a su ex esposo para que sus hijas no se quedaran sin padre.

Después de someterse a los exámenes de compatibilidad que resultaron positivos, la cirugía resultó exitosa y ambos se encuentran estables. En el Guy’s Hospital de Londres jamás habían tenido una situación similar; nunca una persona le había donado un riñón a una ex pareja, pero Kelly explicó sus motivos en declaraciones a mirror.co.uk.

“Puede que no estemos casados ahora, pero todavía somos una gran familia y tuve que hacer ese sacrificio para mantener a nuestra familia unida”, dijo Kelly.

Kelly y Dan eran amigos desde la infancia. Se conocieron a los 11 años, empezaron a salir a los 18 y se casaron 13 años después. Antes de cumplir un año de casados, Dan fue diagnosticado con una enfermedad renal y le dijeron que no había cura.

Al tener a su segunda hija, les advirtieron que en diez años Dan necesitaría un trasplante para sobrevivir. Dan fue empeorando, los problemas del trabajo afectaron su relación y el ambiente en su hogar pasó a ser horrible para las niñas (Billie y Jeanie, de 16 y 11 años, respectivamente) así que decidieron separarse.

De cualquier forma Kelly siguió acompañando a Dan al hospital. La separación fue un acuerdo porque siempre pensaron en la felicidad y estabilidad de sus hijas.

Después de la operación y cuando comprobaron que Dan no rechazaba el riñón que Kelly le había donado, ambos se fueron a pasar las Navidades a París junto a sus hijas. “Todos nos dicen: ‘¿Volverán a estar juntos ahora?’. Nos ha acercado de una manera diferente”, explicó Kelly.

En cuanto a Dan, no tiene palabras para explicar lo agradecido que se siente con su ex esposa. “Fue realmente un acto desinteresado, arriesgar tu propia vida para ayudar a alguien más es increíble. Kelly siempre será mi héroe”, declaró.