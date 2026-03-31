Día Nacional de la Donación de Médula Ósea: historias que salvan vidas y un gesto simple que puede cambiarlo todo

Cada 1° de abril no es una fecha más en el calendario sanitario argentino. Es un día que habla de segundas oportunidades, de solidaridad anónima y de un sistema que, cuando funciona, logra algo extraordinario: salvar vidas.

Desde la creación del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas del INCUCAI, más de 2.000 personas en el país que no tenían un donante compatible en su familia pudieron acceder a un trasplante de médula ósea.

Detrás de ese número hay nombres, historias, familias que volvieron a empezar.

Porque para quienes enfrentan enfermedades como leucemia, linfoma o anemia aplásica, encontrar un donante no es una opción: es la única posibilidad de seguir viviendo.

Y, sin embargo, solo el 25% logra compatibilidad dentro de su entorno familiar. El resto depende de alguien desconocido que, en algún momento, decidió decir "sí".

Donar es mucho más simple de lo que se cree

Uno de los grandes desafíos sigue siendo derribar mitos. Donar médula ósea no implica una cirugía compleja ni riesgos extremos, como muchos imaginan.

Hoy, registrarse como donante es un proceso rápido y accesible. Puede hacerse al donar sangre en cualquiera de los más de 260 centros habilitados en todo el país o, incluso, a través de un hisopado bucal: una técnica sencilla, indolora y no invasiva que permite incorporar nuevos donantes al registro.

Este avance, sumado en los últimos años, busca ampliar la diversidad genética del banco argentino y aumentar las probabilidades de encontrar compatibilidades. Porque en este sistema, cada nuevo voluntario cuenta.

Un sistema que crece y conecta al mundo

Argentina forma parte de una red global que une a 63 países y más de 43 millones de donantes. Esto significa que una persona en cualquier punto del planeta puede ser compatible con un paciente argentino, y viceversa.

De hecho, el país no sólo recibe ayuda: también la brinda. Ya se concretaron cientos de donaciones desde Argentina hacia el exterior, en una cadena solidaria que no reconoce fronteras.

Además, los avances tecnológicos y la reciente certificación internacional del registro posicionan al sistema argentino como un referente en calidad y confiabilidad. Esto se traduce en algo concreto: más oportunidades reales de trasplante.

Cuando donar es dar vida

Las cifras son contundentes, pero lo verdaderamente importante está en lo que representan. Cada trasplante exitoso es una historia que continúa: alguien que vuelve a su casa, que retoma proyectos, que recupera tiempo.

Y todo comienza con una decisión simple.

Tener entre 18 y 40 años, estar en buen estado de salud y pesar más de 50 kilos son los únicos requisitos para inscribirse. Después, el compromiso es claro: estar disponible si alguna vez aparece la compatibilidad con un paciente.

En el marco de este Día Nacional, durante todo abril se realizarán colectas y actividades bajo el lema "Registro en Movimiento", con el objetivo de acercar la posibilidad de donar a más personas en todo el país.

Para obtener más información, conocer los centros de donación y cómo inscribirse, se puede ingresar en el sitio oficial del INCUCAI: https://www.argentina.gob.ar/salud/incucai

Porque en un sistema donde la compatibilidad genética es tan difícil de encontrar, cada nuevo donante puede ser la única respuesta para alguien.

Y, en ese gesto mínimo, puede estar la diferencia entre la vida y la muerte.