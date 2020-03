Un argentino de 53 años que trabajaba en un restaurante de la ciudad italiana de Milán, donde vivía desde hace una década, murió este martes en un hospital donde permanecía internado con coronavirus, informaron allegados a la familia.

Gustavo trabajaba en un restaurante de Milán. (Foto: Facebook)



El ciudadano argentino identificado como Gustavo Mallo, estaba internado en el hospital San Paolo de la ciudad del norte italiano y no tenía patologías previas, según las primeras informaciones dadas por la familia.

.



Mallo vivía hacía más de 10 años en la capital de la región Lombardía, la más golepada por la pandemia en Italia, y trabajaba en un restaurante. De acuerdo a la familia, no presentaba patologías previas de riesgo. “Tenía 53 años, era sano, no fumaba. Y sus pulmones sencillamente no resistieron”, completó el primo en la red social.

Mallo junto a Carlos Tevez, y la camiseta de la Juventus.

La familia de Mallo expresó su dolor y lamento en las redes sociales. Su primo, Pol Rojas, compartió en Facebook: “Ayer fue un día muy triste para la familia. Mi primo Gustavo (El Checha) murió luego de perder la batalla contr este virus terrible (...) Hoy veo con otros ojos esos 6077 muertos (NdR: cifra de fallecidos en Italia al momento de escribir el posteo) Uno de ellos es el Checha, quien venía todos los años el 24 de diciembre para festejar Navidad con la familia”, escribió el primo, con quien ambos tenían un ahijado en común.