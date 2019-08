Al menos cinco personas murieron este sábado y otras 21 resultaron heridas por disparos hechos por una persona que luego fue abatida por la policía, en una zona entre las ciudades de Midland y Odessa, en Texas, Estados Unidos, se informó oficialmente.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2019



El portavoz de la ciudad de Odessa, Devin Sánchez, que fue citado por varios medios de comunicación, señaló que una persona estaba disparando desde un vehículo de la marca Toyota en las inmediaciones de varios centros comerciales.



El Departamento de Policía de Midland, no descartó en un primer momento su página web, de que se trate de dos atacantes a bordo de vehículos distintos, pero poco después ese cuerpo precisó que se trató de un atacante, que fue abatido.



"No hay ningún tirador activo ahora. Todas las agencias están investigando informaciones de posibles sospechosos", indicó la policía, rectificando la primera información.