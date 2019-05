Un Tribunal Regional Federal de Brasil revocó este miércoles el hábeas corpus concedido al ex presidente Michel Temer y al coronel Joao Baptista Lima Filho, lo que significa que volverán a ser detenidos, poco más de un mes después de haber sido liberados.



Hace unas semanas, el Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, había apelado la liberación de Temer y de otros detenidos en la llamada Operación Descontaminación, un beneficio concedido por un camarista que consideró que el juez original de la causa, Marcelo Bretas, se había valido de herramientas ilegales para ordenar los arrestos.



El Tribunal Regional Federal 2, por dos votos contra uno, decidió aceptar los argumentos del Ministerio Público Federal de Río de Janeiro, pero no para todos los procesados. La corte decidió mantener el recurso para el ex ministro y ex gobernador de Río Wellington Moreira Franco y otros cinco procesados, por lo cual podrán seguir en libertad, informó el portal de noticias G1, de la cadena Globo.



Según el juez Bretas, existen suficientes sospechas para creer que Temer, el ex ministro Moreira Franco y a otras doce personas se beneficiaron con desvíos millonarios registrados en la empresa estatal Eletronuclear.



En paralelo, el Ministerio Público de Sao Paulo presentó una nueva denuncia por corrupción en contra de Temer, quien ya acumula cinco procesos judiciales y es investigado en otros cinco.



Esta última demanda está relacionada con una reforma que se hizo en una casa de Maristela Temer, una de las hijas del ex presidente, para la cual el ex mandatario se habría valido de dinero procedente de la corrupción, informó el Ministerio Público.



Temer llegó a la Presidencia de Brasil en mayo de 2016 para reemplazar a Dilma Rousseff, quien fue destituida en un muy polémico juicio político bajo el cargo de irregularidades fiscales.



El ex mandatario fue detenido el 21 de marzo acusado de corrupción y solo estuvo en prisión cuatro días, hasta que fue liberado.