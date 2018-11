El macabro hecho ocurrió en una aldea del estado de Tamil Nadu, en el sur de la India. Una menor de 13 años fue decapitada por su vecino de 27 luego de que ella le dijera que no quería ser su novia.



Según reportan el portal News18 y The Hindu, Dinesh Kumar enfureció luego de que la menor lo rechazara. Entonces, fue a la casa de sus vecinos, golpeó a la mamá de la criatura y decapitó a la menor con una hoz.



Tras consumar el crimen, el depravado y asesino se retiró de la vivienda con la cabeza de la nena, la cual abandonó en la calle. Luego, se entregó a la policía.



De acuerdo a la policía, Kumar no sufre problemas mentales y fue detenido. La familia de la menor asesinada presentó una demanda contra el sujeto.



Se cree que la adolescente pertenecía a una casta más baja que el acusado, lo que provocó su ira luego de que la criatura rechazara ser su enamorada.