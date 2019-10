Anthony Bayer tiene un cuerpo que muchos hombres envidiarían. Sin embargo, no siempre fue así: cuando iba a la secundaria, tenía más de sesenta kilos de sobrepeso, lo que provocaba que sus compañeritos hicieran bromas y lo hicieran sentir muy mal.

El joven de 26 años, oriundo de Queensland, Australia, llegó a pesar más de 157 kilos a causa de su adicción a la comida chatarra.

Pero un día, tomó valor y le preguntó a la chica que más le gustaba del salón si quería ir con él a un baile de fin de cursada. Para su sorpresa, ella le dijo que sí. "Estaba esperando que me rechazara de inmediato y se riera en mi cara. Pero sorprendentemente, ella dijo que sí, no podía creerlo. Estaba tan emocionado por el baile que compré un traje nuevo, me corté el pelo y alquilé una limusina", contó a Unilad.

El día del baile, cuando fue a buscarla a su casa, ocurrió lo peor: "Ella abrió y solo dijo 'lo siento, estás demasiado gordo para pasar por la puerta'; y cerró la puerta en mi cara".

Anthony, en la escuela.

A pesar del mal trago, Anthony fue al evento y sufrió las risas y burlas de sus compañeros, quienes sabían lo que había pasado.

El chico logró superar su problema alimentario, comenzó a hacer ejercicio y bajó los sesenta kilos. Hoy, es un hombre en excelente estado de salud que además tiene mucho éxito con las mujeres.

Anthony, hoy, con 26 años y 60 kilos menos.

"Hace aproximadamente un año esa misma chica que fue tan cruel conmigo de alguna manera obtuvo mi número a través de mi página de Instagram y me envió un mensaje de disculpa por hacerme bullying y me preguntó si podíamos salir", narró Bayer. Y agregó: "No podía creerlo y ni siquiera respondí. La perdonaré, pero nunca lo olvidaré".