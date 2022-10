Es la heredera al trono de los Países Bajos, hija mayor del rey Guillermo y la reina argentina Máxima, desde chica intentó tener una vida "normal" y así lo fomentaron sus padres más allá de su destino que la llevará a la corona.

Tras una años sabático Amalia de Orange, quien en diciembre cumple 19 años, comenzó a estudiar Política, Psicología, Derecho y Economía en la Universidad de Amsterdam, donde se mudó a una "habitación compartida" con compañeras. A pesar de la custodia, que trataba de ser lo más discreta posible, ella intentaba ser una estudiantes más.

Pero tuvo que regresar a vivir al palacio con sus padres y su hermana menor. La princesa heredera al trono podría ser objetivo de los narcotraficantes más peligrosos de su país. El Servicio General de Inteligencia y Seguridad logró encriptar llamados telefónicos de amenazas y posibles ataques.

"La seguridad es un problema de Estado. La Casa del Rey y los Servicios de Inteligencia son los encargados de darle protección. Ante una situación así ella tiene que aceptar hacer los movimentos en los que su seguridad pueda estar asegurada", dice a Cronica.com.ar un especialista en seguridad consultado.

Amalia tiene un destino marcado desde que nació: ser la reina de los Países Bajos. Sus padres intentaron garantizar una vida lo "más normal" posible. Pero estás circuntsncias la obligaron recluirse en la residencia oficial en La Haya.

La princesa está recibiendo la protección de los mejores agentes de seguridad, pero aun así eso no es suficiente para dejarla seguir con su vida.

La situación es grave, y lejos está de ser un cuento de Princesas. Lo mejor es que ella salga lo menos posible de palacio, y si lo hace es con una custodia mayor a la que ya tenía.

El Equipo de Inteligencia Criminal del Departamento Nacional de Investigación Criminal tiene información de que la amenaza aumentó en el último tiempo contra Amalia y el primer ministro, Mark Rutte.

El temor más grande de los servicios de seguridad es que sea secuestrada, para ser usada como intercambio para sacar de prisión a sus líderes de la organización criminal que están entre rejas, entre ellos el cabecilla del grupo más peligroso, Ridouan Taghi.

La abogada de Taghi, Inez Weski, dijo a la prensa: “La idea de que mi cliente quiera hacerle daño a la princesa es completamente absurda” y la información difundida es “falsa e infundada”.

Taghi fue detenido en 2019 en Dubái y está en Países Bajos como uno de los principales acusados de un importante juicio contra 18 personas por una serie de asesinatos e intentos de homicidio durante la guerra entre grupos organizados, conocidos como la Mocro Mafia.

La familia real cuando aún no había sido amenzada Amalia

La “Mocro Maffia” son las organizaciones mafiosas marroquíes especializadas en el tráfico de droga a los Países Bajos y a Bélgica.

Es conocida por controlar el tráfico de cocaína a través de los puertos de entrada a Europa de Rotterdam y de Amberes, con una violencia en aumento.

Peter Schouten, abogado de un testigo protegido contra Taghi, considera “bastante plausible que alguien que es líder de una gran banda de narcotraficantes quiera infundir miedo”.

El año pasado un periodista de investigación recibió varios balazos en pleno centro de Ámsterdam después de años de estar amanezado por la organización criminal.

El periodista De Vries asesinado tenía una relación de confianza con este mismo testigo protegido que ahora defiende Schouten. Por eso solo circula con guardaespaldas las 24 horas del día.

Considera “terrible” que Amalia esté en el centro de las amenazas. “Amalia no ha elegido esto, a pesar de ser la heredera del trono, pero profesionales como yo hemos optado por ese trabajo, por lo que no debemos quejarnos”, agregó el abogado.

Los reyes junto a la heredera al trono.



Fueron los propios reyes los que confirmaron por seguridad su hija está viviendo con ellos. "Amalia ahora no puede vivir en Ámsterdam. Eso tiene enormes consecuencias para su vida porque eso significa que no puede llevar una vida de estudiante como los demás y que en realidad no puede salir”, aseguró Máxima.

“Estoy muy orgullosa de cómo lo está gestionando. Pero no es agradable ver a tu hija infeliz", añadió.



Guillermo Alejandro y Máxima quieren que su hija, "como cualquier chica de casi 19 años, pueda extender sus alas, especialmente con toda la presión que lleva sobre sus hombros”, pero su seguridad está por encima de todo eso.

Sigue asistiendo a clase en la Universidad de Ámsterdam pero lo hace con escolta permanente.

Amalia estaba ilusionada con tener una rutina igual que la del resto de estudiantes, moverse en bicicleta cosas que no forman parte de la normalidad para los miembros de la realeza. Las circunstancias y el temor a que pueda pasarle algo la obligó a cambiar de planes.

Su hermana Alexia estudia Bachillerato desde el año pasado en el UWC Atlantic College, es este internado también está la princesa Leonor hija del rey de España. Ella sigue allí porque la amaneza fue solo sobre Amalia.

La reina lamentó que esas amenazas tienen "enormes consecuencias" para la vida de su hija, que casi nunca sale, salvo para ir a la universidad en Ámsterdam, donde cursa el primer año de una carrera universitaria en Política, Psicología, Derecho y Economía.



"Esas consecuencias son muy difíciles para ella. No hay vida estudiantil para ella como la que tienen otros estudiantes. Estoy muy orgullosa de ella y de cómo sigue adelante" con sus estudios, dijo Máxima y agregó: "Tiene consecuencias realmente grandes para ella, creo que es realmente muy valiente".

"Es muy duro", dijo su marido.



En su cuenta oficial en Twitter, la ministra de Justicia, Dilan Yesilgöz, señaló que se han tomado "medidas" y garantizó que los servicios holandeses "están trabajando duro día y noche para garantizar su seguridad".

¿Quién está detrás de un posible secuestro a la princesa heredera?

Todo apunta a que sería uno de los líderes de lo que se conoce como la “mafia marroquí”: Ridouan Tagui.

El ciudadano holandés-marroquí lleva más de dos años preso, luego que fuera interceptado por la policía en Dubái en los Emiratos Árabes.

Se encuentra actualmente en una prisión de máxima seguridad en Vught, al sur de los Países Bajos y se le acusa de estar involucrado en asesinatos por narcotráfico.

Sospecha que es responsable de la muerte del periodista Vries, quien falleció baleado en 2021 en el centro de Ámsterdam.

Una foto difundida por la Interpol del narco Ridouan Taghi.

Pero también hay investigadores que realacionan las amanezas a la princesa con que países como España, Bélgica y Holanda, están enfrentando un fenómeno denominado “crimen organizado transnacional”.

Las medidas de seguridad de la princesa se reforzaron considerablemente recientemente, ya que las autoridades temen un intento de secuestro o de atentado por grupos del crimen organizado.