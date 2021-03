Cada vez son más bot están al acecho en Twitter generando caos entre los usuarios y estafando gente de distintas latitudes.

A medida que va pasando el tiempo, se van perfeccionando y buscan distintas aristas. Los más peligrosos son los famosos pornobots, que es instalaron en la red social con miles de cuentas falsas.

Hay aproximadamente 4.8000 usuarios fake, que usando fotos de mujeres jóvenes e identidades falsas, intentan que personas se ambos sexos se registren en la página web de citas follamigos.com.

La sede de esta supuesta empresa The Perfect Match Ltd está en la ciudad búlgara de Sofía. Según afirman fuentes, la compañía se dedica a sostener grandes grupos de citas con perfiles que no son reales, está acusada de estafa en reiteradas ocasiones.

La web exige un pago por el uso de las herramientas para poder chatea con otras personas, situación que es imposible, aunque pases tu tarjeta de crédito varias veces.

¿Cómo son las cuentas fake?

Todos los usuarios truchos tienen un mismo patrón. Los perfiles tienen una tipografía especial a la que trae Twitter por defecto y además usan un emoji.

En cuanto a los posteos, la cantidad es reducida y se basa prácticamente en pensamientos profundos o frases filosóficas. "Deja que la vida fluya" o "disfruta el momento", son algunas de las más utilizadas.

Así son los perfiles fake.

La táctica empleada para llamar la atención es poner "me gusta" en publicaciones antiguas y en la biografía, repiten la frase: "Seguime y te voy a enviar mis fotitos".

"Hola, qué tal? Estoy justo entrando en la ducha, te mando ahora una foto", comienza el diálogo. "Te enviaría más fotitos desnuda pero no puedo enviarlas por Twitter, te las puedo enviar por aquí", escriben, copiando un link a una página web.

¿Cómo contactar a Follamigos?

La única forma de ponerse en contacto con Follamigos.com es a través de un formulario de soporte escondido en un rincón de la web.

Ni siquiera en su política de privacidad se añade un medio de comunicación oficial con la empresa, lo cual contraviene la normativa de protección de datos.

Una foto robada, cientos de perfiles creados.

"En general, no somos conscientes de los métodos publicitarios que utilizan nuestros afiliados, ya que además de tener cientos de ellos, trabajamos con decenas de plataformas que a su vez tienen otros cientos de afiliados. Normalmente la procedencia del tráfico es desconocida, ya que la mayor parte de afiliados ocultan la URL original utilizando un acortador o similar. De esta manera, pueden trackear con mayor exactitud sus stats y también ocultar su procedencia para que otros marketers (o el propio dueño del producto) no copien sus métodos", explican desde el sector prensa de la página.