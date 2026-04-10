Sextorsión: lo apresaron por seducir a jóvenes y exigirles dinero para no difundir material íntimo

Un individuo, que seducía a mujeres en redes sociales para luego extorsionarlas, fue detenido por los pesquisas policiales, en un caso de sextorsión registrado en el norte de la Provincia de Buenos Aires.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el sujeto, de 27 años, resultó apresado como saldo de un allanamiento realizado en una finca, situada en las cercanías del cruce de Córdoba y Antártida Argentina, en el sector norte del casco urbano.

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Según agregaron los informantes, las mencionadas diligencias estuvieron a cargo de los servidores públicos de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de Arrecifes y de la D.D.I. de San Nicolás.

Trascendió que, al requisar la vivienda, los funcionarios consiguieron incautar un aparato de telefonía celular.

La denuncia

Consta que el expediente se abrió a raíz de una denuncia radicada el 31 de marzo por una joven, de 26 años, quien sostuvo que, desde hacía algunas semanas, ella y el sospechoso habían entablado una relación virtual, oportunidad en la que, a veces, compartieron material de índole sexual.

En esa narración, la muchacha señaló ante las autoridades que entonces el hombre le solicitó el pago de una suma de dinero a manera se sextorsión, para no divulgar las imágenes.

Por este motivo, la consternada víctima dijo que resolvió efectuar la denuncia judicial porque tenía miedo de que tanto sus familiares como vecinos supieran de lo acontecido.

Mientras tanto, al aprehendido se lo alojó en la Estación de Policía Comunal (E.P.C.) del distrito.

Antecedentes

Al respecto, los investigadores certificaron que el sujeto implicado en esta maniobra aparecía nombrado en otros dos sumarios por delitos similares perpetrados en 2025.

Intervinieron en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Extorsión", el doctor Jorge Daniel Casal, perteneciente a la Ayudantía Fiscal N° 2 de Arrecifes, y su colega Rubén Darío Giagnorio, titular de la Unidad Funcional N° 13 de los tribunales de San Nicolás.

Como consecuencia de razones legales, no divulgaremos las identidades de las diversas personas implicadas en lo ocurrido.

Por F.V.