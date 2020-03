El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su "escudo protector" contra el coronavirus, el brote que dejó casi 9 mil muertos en todo el mundo, es "la honestidad, no permitir la corrupción", además de "los amuletos y la oración", el mismo día que la pandemia se cobró la primera víctima mortal en el país latinoamericano.

"Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Un billete de dos dólares y un trébol de cuatro hojas. (...) Miren esto es lo que protege, esto es lo que me da la gente. Son mis guarda espaldas", sostuvo el mandatario mientras buscaba en su cartera sus oraciones.

La alocución presidencial vino después de que le preguntarán si existe un plazo para que su Gabinete tenga un plan de acción con medidas económicas por contrarrestar la crisis del coronavirus.

.

La respuesta del mandatario desató fuertes críticas en redes sociales que se inundó de "memes" y comentarios sobre el hecho que circuló en video profusamente.

Los memes que circulan en las redes sociales.

"Esto es muy común en la gente y tengo otras cosas porque no solo es catolicismo, es la legión evangélica y libres pensadores que me dan de todo y todo lo guardo, porque no está de más" dijo el mandatario.

Contagios y muerte en México

El último miércoles, México superó el centenar de contagios y alcanzó 118 casos confirmados, 25 más que en la víspera, informó el director de Epidemiología del gobierno mexicano, José Luis Alomía Zegarra.

En tanto, la Secretaría de Salud confirmó el primer fallecimiento de una persona con el coronavirus, un hombre de 41 años que padecía diabetes, lo cual pudo complicar su situación de salud.

El fallecimiento se produjo en la Ciudad de México, informó la agencia de noticias Europa Press.

"Tenemos una actualización al día de hoy (viernes) a 118 casos confirmados de la enfermedad; tenemos además 314 casos sospechosos, pendientes de resultados y se han descartados 787", explicó Alomía en una rueda de prensa en Palacio Nacional.

Explicó que la mayoría de los contagios, el 89%, continúa en atención ambulatoria, en su casa y del grupo que está en hospitales, el 7% tiene una condición estable y un dos por ciento más corresponde a casos graves.

El vocero del gobierno para el coronavirus explicó que la mayoría de los casos, el 71%, fueron atendidos en hospitales públicos de la Secretaría de Salud; otro 23% en sanatorios privados, y el resto en otras instituciones de salud.

Medidas por coronavirus en México

México se mantiene aún en la Fase 1, que considera como importados a todos los contagiados, aunque ya comenzaron a tomarse medidas ante la proximidad del llamado escenario de contagio comunitario.

Las universidades y los institutos de estudios superiores suspendieron sus clases presenciales y los organismos de cultura y de espectáculos cancelaron presentaciones con más de 500 personas en el público.

Decenas de empresas enviaron a sus empleados a hacer teletrabajo desde sus propias casas como parte de la cuarentena para evitar que aumente el número de contagios.

La Cámara de Diputados de México aprobó reformar las leyes federales de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y la de Deuda Pública, para crear un fondo de 7.592 millones de dólares para emergencias como la pandemia del coronavirus.