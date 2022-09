Tras la muerte de Isabel II el jueves pasado, el Reino Unido comenzó con su tradicional protocolo para la asunción de Carlos III como nuevo rey, quien en la mañana local fue nominado como nuevo soberano después de que los miembros del Privy Council firmaron su proclamación.

En el balcón del palacio de Saint James, Carlos III fue proclamado oficialmente rey, tras una ritual ceremonia, con todo el ceremonial militar típico de la Familia Real británica y sus uniformes. Los Guardias del rey en el patio, cañones que comenzaron a disparar desde la Torre de Londres y después de la ovación, la guardia real entonó “God save the King” fue el inicio del nuevo reinado.

Una ceremonia milenaria

El Privy Council se reunió, anunció y firmó la proclamación de Carlos III como del nuevo soberano británico, todos de luto, con corbatas negras o trajes oscuros.

El primero en firmar el decreto fue su hijo y heredero, el príncipe de Gales, William, y la reina consorte Camilla, llamada Regina, y la primera ministra, Liz Truss. Más el arzobispo de Canterbury, el jefe de la iglesia anglicana, que tendrá la responsabilidad de coronar al nuevo rey.

El príncipe William fue el primero en firmar la proclamación (Captura BBC).

Cabe destacar, que no estuvo en la ceremonia su hijo Harry, a pesar de que es el quinto en la línea de sucesión, pero no forma parte del Privy Council, al haberse ido del país. Pero él, su esposa y sus hijos y su familia son príncipes y Su Alteza Reales, con derecho a la reverencia ahora, por ser los hijos directos del soberano. Pero Harry sigue siendo Consejero del rey como fue antes de la reina, aunque no la ejerza.

Coreografía particular

Al nuevo rey lo acompañaron su hijo William, que fue nominado príncipe de Gales por su padre ayer, en su discurso a la nacion y también estaba allí Camilla, la reina Consorte.

“Es mi deber más doloroso anunciarles la muerte de mi amada madre, la Reina”, dijo Carlos III. “La pérdida irreparable que todos sufrimos”."Es el mayor consuelo para mí saber de la simpatía expresada por tantos a mi hermana y hermanos, y que un afecto y apoyo tan abrumador se extienda a toda nuestra familia", continuó.

Carlos III fue proclamado como nuevo rey (Captura BBC).

“A todos nosotros como familia en cuanto a este reino, y a la familia más amplia de naciones de las que forma parte, mi madre dio un ejemplo de amor de toda la vida y de servicio desinteresado”, dijo en su primer discurso.

"El reinado de mi madre fue inigualable en su duración, su dedicación y su devoción. “Incluso mientras nos afligimos, damos gracias por esta vida tan fiel", afirmó y agregó que dedicará "lo que me quede de vida" a su nuevo rol.

En tanto, el rey Carlos III firmó dos copias para confirmar que se ha tomado el juramento, antes de que el príncipe William y la reina consorte, Camilla, firmen como testigos.

Luego firmó la declaración de ocho órdenes del Accesion Cluncil, que lo proclamó. Declaró feriado el día del funeral de su madre, cuyo día exacto no se ha fijado aun.

Carlos III: presencias de peso

En un salón de damasco bordeaux, con las grandes obras de la pinacoteca real, allí estaban los ex primeros ministros como Boris Johnson, David Cameron, John Major, Gordon Brown, Tony Blair y Theresa May, todos en primera fila y conversando.

A ellos se sumaban los líderes de la oposición, los jefes de los otros partidos políticos y todos aquellos que tuvieron el privilegio de haber sido nominados por la reina Isabel en el privy Council y sesionar en el mayor secreto.

Seis primeros ministros acudieron a la ceremonia (Twitter).

Cabe destacar, que por primera vez en la historia, fue televisada y en la primera parte el soberano no estaba presente. Fue presidida por Penny Mordaunt, una de las aspirantes a ser primer ministro y miembro del Privy desde que fue secretaria de defensa.

¿Cómo fue la ceremonia?

Mordaunt anunció oficialmente la muerte de la reina y se firmó la proclamación del nuevo soberano. Fue la primera vez desde 1952 que se celebra esta ceremonia desde que Isabel II asumió al trono, tras la muerte de su padre.

La ceremonia de asunción es un paso constitucional fundamental y un capítulo esencial en la nominación del nuevo monarca. Hasta ahora había sido un evento de hombres, por lo que es la primera vez que las mujeres participan en la ceremonia de asunción de un rey.

El nuevo rey los esperaba en otra sala, con su trono en bordeaux en el medio. Todos miraban asombrados. Era la primera vez que entraban a un escenario similar para la asunción de un rey en Gran Bretaña. Tres generaciones de británicos nunca lo vieron y allí estaban los hombres y mujeres más importantes del país contribuyendo a su nominación.