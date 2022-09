El nuevo rey, Carlos III, se dirigió por primera vez al pueblo británico tras la muerte de Isabel II. En un mensaje grabado desde el Palacio de Buckingham, el monarca expresó su amor y respeto por su madre y anunció que Guillermo es el nuevo príncipe de Gales.

“Mamá, mientras inicias tu largo viaje para unirte con mi querido papá, quiero decirte gracias por tu amor a nuestra familia y a la familia de naciones”, dijo emocionado Carlos III en su primer aparición pública como rey del Reino Unido.

Luego de viajar a Londres con su esposa Camila, ahora reina consorte, el hijo mayor de Isabel II y viudo de la princesa Lady Di se dirigió este viernes a la población mundial en un discurso que duró cerca de 15 minutos.

"Me dirijo a ustedes hoy con un sentimiento de profunda tristeza y dolor", aseguró Carlos III acompañado por una foto de la reina Isabel II. El monarca comenzó recordando el juramento que hizo su madre a sus 21 años cuando todavía era princesa. “Mi madre se sacrificó por su deber. Les renuevo hoy a todos ustedes esa promesa de servicio durante toda la vida”.

El rey rindió homenaje a la memoria de Isabel II y honró "su vida de servicio". "Sé que su muerte trae una gran tristeza a muchos de ustedes. Y comparto esa sensación de pérdida sin medida con todos ustedes", añadió.

"Su dedicación y devoción como soberana nunca vacilaron a través de momentos de cambio y de progreso, a través de momentos de alegría y celebración y a través de momentos de tristeza y pérdida", explicó el nuevo monarca.

"A lo largo de su vida, su Majestad la reina, mi amada madre, fue una inspiración y un ejemplo para mí y mi familia. La deuda que tenemos con nuestra madre es la mayor que una familia podría llegar a tener, por su amor, cariño, guía y ejemplo", manifestó el rey.

Asimismo, hizo mención a la continuidad de las tradiciones británicas, en medio de la incertidumbre acerca del mantenimiento del sistema de gobierno parlamentario en diversos países que integran el Commonwealth: "Nuestros valores han permanecido, y deben permanecer, constantes".

El nuevo príncipe de Gales

Carlos III también oficializó que Guillermo se convertirá en el nuevo príncipe de Gales. "Como mi heredero, William asume los títulos que tanto han significado para mí", anunció Carlos III. "Con Catalina a su lado, sé que nuestros nuevos príncipe y princesa de Gales continuarán inspirando y liderando nuestras conversaciones como país, ayudando a poner en el centro a los marginados, en lo que se puede prestar una ayuda vital", señaló.

En el discurso, el rey también informó que debido a su nueva posición ya no podrá hacerse cargo de la caridad, como hizo todo este tiempo. "Ya no me será posible dedicar tanto de mi tiempo y energías a las organizaciones benéficas y los asuntos que me importan tanto. Pero sé que este importante trabajo continuará en las manos de confianza de otros", señaló.

Además, dedicó unos minutos para agradecer a Camila Parker Knowles, su esposa desde hace diecisiete años. "Este también es un momento de cambio para mi familia. Cuento con la amorosa ayuda de mi querida esposa Camilla. En reconocimiento a su leal servicio público desde nuestro matrimonio hace 17 años, ella se convierte en mi reina consorte. Sé que aportará a las exigencias de su nuevo cargo la firme devoción al deber en la que he llegado a confiar tanto", remarcó.

Su segundo hijo, Enrique, el duque de Sussex, y su nuera, Meghan Markle quedaron últimos en la lista de agradecimientos. "Expreso mi amor por el príncipe Harry y Meghan mientras continúan construyendo sus vidas en el extranjero", dijo en referencia a la mudanza de la pareja a Estados Unidos luego de haber renunciado a su lugar en la realeza británica.

El nuevo rey terminó con palabras de agradecimiento para “su querida mamá”. "Gracias por tu amor y devoción a nuestra familia y a la familia de naciones a las que has servido tan diligentemente todos estos años. Que los ángeles te acompañen para tu descanso”, expresó en el mensaje grabado en el Salón de Dibujo del palacio de Buckingham y difundido al mismo tiempo que comenzaba una misa en honor a la reina Isabel II en la catedral San Pablo, en Londres.