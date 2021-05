Colombia atraviesa desde el 28 de abril de este año intensas jornadas de protestas masivas por parte de manifestantes, sindicatos, y organizaciones sociales y políticas en contra de la reforma fiscal que el presidente Iván Duque buscó instalar.

Ante la presión ejercida en las calles de las principales ciudades del país en plena pandemia del coronavirus, el Jefe de Estado colombiano decidió dar marcha atrás y anunció que buscaría unificar criterios con personajes de todos los arcos políticos y sociales para desarrollar el nuevo proyecto de ley de la Reforma Tributaria.

Pero, ¿qué implicaba este proyecto? El objetivo era subir impuestos para recaudar más ingresos para el Estado: 6.300 millones de dólares. Entre otras medidas, se pretendía subir el IVA, principalmente de los productos de primera necesidad, servicios públicos y funerarios. También añadir un “impuesto solidario” a los más ricos y prometer una renta básica.

No obstante, el pueblo colombiano ratificó su postura en rechazo absoluto a esta propuesta gubernamental antipopular, y dirigentes sociales y sindicales llamaron a todos los trabajadores y gente de pie a un paro nacional.

Como respuesta a la rebelión de los ciudadanos, Iván Duque decretó el 2 de mayo el toque de queda y lanzó a las calles a las fuerzas militares para reprimir las protestas, lo que dejó un saldo de 31 muertes, 814 detenciones arbitrarias, y decenas de víctimas de abuso sexual en manos de la Policía.

Frente a los actos de violencia institucional, que fueron resistidos por manifestantes que se defendieron con armas caseras, piedras, y otras, los actores, actrices, cantantes, deportistas, personajes públicos, figuras de influencia y celebridades de todo tipo se sumaron a la campaña de visibilización de la crisis política y social que sufre Colombia a través de sus redes sociales.

La megaestrella del reguetón Karol G fue una de las primeras artistas en manifestar públicamente su apoyo al pueblo colombiano a través de sus historias de Instagram, confirmando que ella también está en contra de la reforma tributaria.

Junto a otras influencers y artistas del país como Melissa Martínez, “La Liendra”, Mateo Carvajal, Luisa Fernanda W, Lina Tejeiro, “Chichila” Navia, y Laura Londoño, se posicionó al frente de la línea de fuego con reclamos al gobierno presidencial y recibieron el visto bueno de la comunidad.

“La reforma tributaria no es de Bichotas”, se leía en una de las pancartas de una joven manifestante que fue fotografiada y a quien la intérprete de “Tusa” reposteó en su perfil de la famosa red social.

Shakira es, sin lugar a dudas, una de las artistas más importantes a escala mundial en la industria de la música. Sin embargo, su aparición pública en relación al conflicto que convulsionó a su país fue tardía y muy repudiada.

Durante estos días, la cantante de “Pies descalzos, sueños blancos” continuó compartiendo su contenido habitual en las redes, sobre proyectos laborales y personales, desoyendo por completo el pedido de sus admiradores que esperaban su respuesta.

La diva vive actualmente a kilómetros de distancia de su tierra natal, ya que vive junto a su esposo, Gerard Piqué, y sus hijos, Milán y Sasha, en una lujosa mansión en el exclusivo barrio de Esplugues de Llobregat, cerca de Barcelona. Es por esto que su silencio frente a las muertes de decenas de coterráneos y la violencia institucional generó un fuerte rechazo en los cibernautas, que incluso la acusaron de haberse olvidado de “su identidad” y su “origen”.

Fue entonces cuando Shakira apareció este martes por primera vez en seis días de protestas en su cuenta oficial de Instagram, y exclamó: “Es inaceptable que una madre pierda su único hijo a causa de la brutalidad. Y que a otras 18 personas se les arrebaten sus vidas en una protesta pacífica”, manifestó.

“Y se hace imprescindible que no seamos sordos al clamor de los nuestros. Pido al gobierno de mi país que tome medidas urgentes, PARE YA la violación a los derechos humanos y restituya el valor de la vida humana por encima de cualquier interés político”, concluye el mensaje de su último posteo en la famosa red, que ya cosecha más de 1.843 millones de “corazones”.

El centrocampista del Everton de Inglaterra, James Rodríguez, fue otro de los que tardó en reaccionar frente al conflicto que acontece en su país mientras él se encuentra en la ciudad de Liverpool por motivos laborales.

El “10” de la Selección se pronunció en contra de la reforma fiscal, de la violencia ejercida por el uso de las fuerzas policiales, pero también por el accionar de los manifestantes que atacan sin razón y acaban “con empresas o negocios que son fuentes de trabajo de miles de colombianos”.

Tras remarcar que tanto su familia como él había sido amenazada por usuarios de las redes por no compartir su opinión ni visibilizar el problema, James Rodríguez determinó que la verdadera responsabilidad individual se encuentra frente a las urnas a la hora de elegir a sus gobernantes.

Cuestionado en principio por su silencio, J Balvin se puso ‘la camiseta’ y repudió los actos de vandalismo y la coerción estatal con fotos y videos en su cuenta oficial de Instagram para informar al mundo lo que estaba sucediendo.

El artista de Medellín oyó el reclamo de sus fans y fue contundente con su respuesta: no a la reforma tributaria. No obstante, el autor del disco “Colores” fue uno de los pocos que recordó en medio de la alteración que el país y el mundo entero atraviesan una pandemia, por lo que insistió a todos sus seguidores que tomen precauciones al salir a marchar. “Hoy la prioridad debe ser la salud de todos”, aseveró.

“Necesitamos paz y amor, se perdió el control de la situación . Esto es de derechos humanos !!! We need help Colombia needs help SOS . @ivanduquemarquez paremos esta guerra civil”.