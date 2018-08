El sacerdote italiano Paolo Glaentzer fue arrestado luego de ser sorprendido cuando trataba de abusar de una nena de 11 años en su auto particular. El religioso alegó durante una entrevista a un medio local que "el diablo" le puso "una zancadilla".



"Hay simpatía mutua con la nena, cuando me enteré de que tenía 11 años... yo creí que tenía al menos 15", explicó insólitamente el hombre de 70 años, quien añadió que "fue una estupidez" de su parte. Luego, manifestó que se "apena mucho" por lo que sucedió.



"Cometí un error, lo admito, Nuestro Señor lo juzgará, él es capaz de hacerlo", declaró Glaentzer quien dijo que a pesar de haber vivido "muchas situaciones que parecían no tener escapatoria", quizás esta "sea una de las peores" pero tiene "plena confianza en Jesús y María".



Este caso se suma a otros escándalos recientes, como las acusaciones de pedofilia contra el "número tres" del Vaticano o los abusos sufridos en el coro de nenes dirigido por el hermano del papa Benedicto XVI.