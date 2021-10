Cada barrio o edificio tiene ese vecino molesto que todos conocen, pero ¿Qué pasa cuando te das cuenta que ese vecino sos vos? La protagonista de un TikTok viral descubrió esta incómoda realidad de la peor manera posible, cuando su vecino se quejó de ella en vivo durante su programa de radio local.

En el corto video, titulado "Me enteré de que mi vecino es un presentador de radio", una joven estadounidense llamada Sabina se mostró escuchando un programa de radio que sintonizó poco después de mudarse a una nueva ciudad, en el que se puede escuchar al presentador quejándose de su encuentros molestos con una vecina habladora. Lamentablemente para Sabina, la voz detrás del micrófono le resultó familiar.

"Tengo una nueva vecina y lo único que quiere hacer es hablar, hablar, hablar, hablar", se queja el anfitrión, mientras su coanfitrión bromea que "se equivocó de vecino cuando se mudó a tu lado en eso". Si la joven todavía tenía dudas acerca de la identidad del radiofonista, quedarían despejadas cuando el hombre compartió un intercambio que tuvo con ella en una de sus charlas casuales:

"Sabes que es tan divertido, ella literalmente dijo eso, ella dijo 'estaba tan emocionada, me acabo de mudar aquí desde Filadelfia, estaba emocionada de mudarme al edificio y conocer a mis vecinos, y luego te conocí a ti'. Sí, mala mía chica, no me hables", concluyó el presentador, con las risas de sus co-conductores de fondo.

Aunque es evidente que el conductor cree estar en lo correcto con su comentario, los seguidores de Sabina no están de acuerdo. Debajo del video viral, que reunió más de 2 millones de visitas en pocas horas, muchos usuarios comentaron que la actitud del presentador hacia su nueva vecina es una gran bandera roja.

"Este tipo hirió mis sentimientos y ni siquiera estoy involucrado", comentó una persona, mientras que otra señaló que "literalmente habla para ganarse la vida". "Si te saluda, simplemente dile '¿No odias cuando tus vecinos simplemente hablan, hablan, hablan, hablan?'", sugirió otra persona.

Después de que el video de TikTok se volviera viral, Sabina se comunicó con la emisora y habló con el presentador en vivo. El vecino reconoció que no fue "muy amable" con ella cuando se conocieron y le ofreció disculpas, pero no pudo evitar señalar que "me hiciste quedar muy mal con tu video".

Al final, ambos terminaron en buenos términos. Por su parte, Sabina pidió a los usuarios de TikTok que pararan de mandarle mensajes negativos a su vecino por haberse burlado de ella en su programa. "Por favor, dejen de enviarle odio, se están pasando de la raya", solicitó la joven.